3 maçımız kaldı

Kocaelispor’un son hazırlık maçı ise 12 Eylül’de 3. Lig takımlarından Yalovaspor ile olacak. Kocaeli Stadı’ndaki son provanın akşam 19.00 ya da 20.00’de başlaması bekleniyor. Kocaelispor sezon öncesi oynadığı 5 hazırlık maçında 4 galibiyet 1 de beraberlik elde etti. Öte yandan bugün Edirnespor – Modafen maçı oynanacak. Aynı gün Kırklareli’nin rakibi Karaköprü olacak. 11 Eylül sabahı ise Edirnespor – Karaköprüspor mücadelesi izlenecek.
KARTEPE MAÇ PROGRAMI
Bugün (7 Eylül)
11.00: Edirne – Modafen: 5 No’lu saha
16.00: Kırklareli – Karaköprü 5 No’lu saha
Yarın (8 Eylül)
16.00: Kocaelispor – Çatalca: 4 No’lu saha
10 Eylül Perşembe
11.00: Kocaelispor – Kırklareli: 4 No’lu saha
11 Eylül Cuma
10.30: Edirne - Karaköprü 5 No’lu saha
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.