3 maçımız kaldı

Kocaelispor’un son hazırlık maçı ise 12 Eylül’de 3. Lig takımlarından Yalovaspor ile olacak. Kocaeli Stadı’ndaki son provanın akşam 19.00 ya da 20.00’de başlaması bekleniyor. Kocaelispor sezon öncesi oynadığı 5 hazırlık maçında 4 galibiyet 1 de beraberlik elde etti. Öte yandan bugün Edirnespor – Modafen maçı oynanacak. Aynı gün Kırklareli’nin rakibi Karaköprü olacak. 11 Eylül sabahı ise Edirnespor – Karaköprüspor mücadelesi izlenecek.

KARTEPE MAÇ PROGRAMI

Bugün (7 Eylül)

11.00: Edirne – Modafen: 5 No’lu saha

16.00: Kırklareli – Karaköprü 5 No’lu saha

Yarın (8 Eylül)

16.00: Kocaelispor – Çatalca: 4 No’lu saha

10 Eylül Perşembe

11.00: Kocaelispor – Kırklareli: 4 No’lu saha

11 Eylül Cuma

10.30: Edirne - Karaköprü 5 No’lu saha