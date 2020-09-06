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06 Eyl 2020 - 15:49- Spor G: 06 Eyl 2020 - 15:51

Numan, Batu ile düz koşu yaptı

Kocaelispor’un yenitransferlerinden Numan Çürüksu, Modafen ile oynanan hazırlık maçında forma giymedi.
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Kocaelispor’un yeni transferlerinden Numan Çürüksu, Modafen ile oynanan hazırlık maçında forma giymedi. Deneyimli stoper sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan Batuhan Er ile hafif tempolu düz koşu yaptı.

06 Eyl 2020 - 15:49 - Spor

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