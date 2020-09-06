Amasya’ya davet var

Tribünde Güvence Üniversite mottosu ile hareket eden ÜNİ Hodri Meydan, ailesine Amasya’yı da ekledi. UNİ Hodri Meydan’dan yapılan açıklamada “Kocaelispor adını ve armamızı Amasya'da temsil edecek olmanın gururunu, heyecanını yaşıyoruz. Amasya'da okuyan, yaşayan Kocaelisporlu kardeşlerimizi ailemize katılmaya davet ediyoruz” denildi.