Derince, Yozgat’ı tek golle avladı! “1-0”

3. Lig 1. Grup’taki temsilcilerimizden Belediye Derincespor, Bolu kampındaki ikinci hazırlık maçında 3. Lig takımlarından Yozgat 1959 ile karşılaştı. Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu’nun birçok futbolcusunu görme şansı yakaladığı mücadeleyi Belediye Derince, Kubilay’ın 55. dakikadaki golü ile 1-0 kazandı. Sarı Lacivertliler ilk hazırlık maçında Yalovaspor’u 2-1 ile geçmesini bilmişti.