Erhan Yenilmez'in acı günü

Körfez’de geniş kesim tarafından tanınan İlimtepe Mahallesi’nde ikamet eden, 3 çocuk babası Hasan Yenilmez (74) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Bir dönem Körfez Belediye Başkanlığı yapan Erhan Yenilmez’in amcası olan Hasan Yenilmez’in ani ölümü eğitim camiası arasında büyük bir üzüntü oluşturdu.