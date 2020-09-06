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06 Eyl 2020 - 15:52- Gündem G: 06 Eyl 2020 - 15:54

Erhan Yenilmez'in acı günü

Bir dönem Körfez Belediye Başkanlığı yapan Erhan Yenilmez’in amcası emekli öğretmen Hasan Yenilmez, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
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Körfez’de geniş kesim tarafından tanınan İlimtepe Mahallesi’nde ikamet eden, 3 çocuk babası Hasan Yenilmez (74) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Bir dönem Körfez Belediye Başkanlığı yapan Erhan Yenilmez’in amcası olan Hasan Yenilmez’in ani ölümü eğitim camiası arasında büyük bir üzüntü oluşturdu.

06 Eyl 2020 - 15:52 - Gündem

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