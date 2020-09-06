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06 Eyl 2020 - 17:30- Asayiş G: 06 Eyl 2020 - 17:39

Pazarda sırtına yorgun mermi isabet etti!

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde kurulan pazar yerine düşen 3 adet yorgun mermi, park halinde bulunan bir minibüse ve 60 yaşındaki esnafa isabet etti. Tedavisi tamamlanan pazar esnafı olaydan sonra satış yapmaya devam etti. 

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde kurulan pazar yerine, nereden atıldığı belli olmayan 3 adet yorgun mermi düştü. Mermilerin ikisi yol kenarında park halinde olan 57 yaşındaki pazar esnafı Erol Çavuş'a ait 41 H 7006 plakalı minibüsün tamponu ile camına isabet ederken diğer mermi ise yine pazarda esnaf olan 60 yaşındaki Saffet Cengiz'in güneşten korunmak için açtığı bez şemsiyeyi delerek sırtına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SATIŞ YAPMAYA DEVAM ETTİ

Sırtına isabet eden mermi ile neye uğradığını şaşıran Saffet Cengiz, ayakta sağlık kontrolünden geçirilirken olay yerine gelen polis ekipleri çevrede incelemelerde bulundu. Yapılan tedavisinin ardından tezgahının başına geçerek satış yapmaya devam eden Cengiz, "Torpil sesi gibi bir ses geldi. Sonra sırtımda bir yanma oldu. Silah sesi filan duymadık. Oğlum sırtımı açtı baktı, kurşunu da burada bulduk. Sonra polisi aradık. Ambulansa haber verdik, 112 geldi pansuman yaptı. Ön taraftaki minibüse de isabet etmiş" dedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

06 Eyl 2020 - 17:30 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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