Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve vaka sayısını açıkladı.

Son bir gün içinde 53 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 6 bin 673 oldu.

Bugün toplam 96 bin 842 test yapılırken, bin 578 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 279 bin 806’ya yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI BİN 102 OLDU

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısının 7 milyon 779 bin 539’a ulaştığı ifade edildi.

Bugün iyileşen bin 13 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 251 bin 105’e yükseldi.

Güncel verilerin yer aldığı tabloda hastalarda zatürre oranının yüzde 7.6, toplam ağır hasta sayısının ise bin 102 olduğu belirtildi.

BAKAN KOCA VAKA SAYISININ ARTTIĞI İLLERİ AÇIKLADI

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

* Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri.

* Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım.