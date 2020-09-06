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06 Eyl 2020 - 22:19- Gündem G: 06 Eyl 2020 - 22:22

KPSS'de skandal iddia!

Ankara’da corona virüsü pozitif olan vatandaşların Çankaya Muazzez Karaçay İlkokulu’nda KPSS’ye girdiği ancak ÖSYM’nin gözetmenlere bu durumu bildirmediği iddia edildi.

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Bugün gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) corona virüsü (Covid-19) pozitif olan vatandaşların sınava girdiği okuldaki gözetmenlere durumun haber verilmediği ve koruyucu ekipman sağlanmadığı öne sürüldü.

“POZİTİF HASTALARA 130 DAKİKA GÖZETMENLİK YAPTIRILIYOR”

Acil doktoru olan ‘zutku' isimli sosyal medya kullanıcısı olayla ilgili şu iddialarda bulundu:

* Bugün annem KPSS gözetmeni olarak Çankaya Muazzez Karaçay İlkokulunda görevliydi. Sınıfa giriyor ve kişilerden biri diyor ki ‘Hocam burası covid’lilerin gireceği okul mu?' Meğerse Ankara’daki covid pozitif olgular o okulda sınava giriyormuş.

* Ve gözetmenlerin durumdan haberi yok, ÖSYM bunu bildirmemiş. Ben acil doktoru olarak şüpheli hastalara; tulum, bone, siperlik, n95, galoş, koruyucu kıyafet ne varsa giyinip giriyorum.

* Covid servislerinde çalışanların koruyucu ekipmanlarını biliyorsunuz. Herkes bu kadar önlem alırken gözetmen öğretmenlere haber bile verilmeden pozitif hastalara 130 dakika gözetmenlik yaptırılıyor.

“BUGÜN ANNEMİN CANINA KAST ETTİNİZ”

Gözetmenlerde sadece evden çıkarken taktıkları bez maske olduğunu belirten kullanıcı iddialarını şöyle sürdürdü:

* Haber verilmedi ve görev gereği savunmasız bir şekilde 130 dakika pozitif vakaya maruz bırakıldı” dedi. ÖSYM Başkanlığı’na seslenerek, “Siz bugün benim annemin canına kast ettiniz. Biz bu skandalı insanlara nasıl duyuracağız? Var mı böyle bir şey?

* İnsan hayatı bu kadar mı değersiz? Biz acilde her şüpheliden sonra acilimizi dezenfekte ettirelim ki başka insanlar hasta olmasın, ama gözetmenler bilinen, karantinada olan pozitif hastalara savunmasız bir şekilde devlet eliyle gönderilsin. Elim ayağım titriyor sinirden. (Sözcü)

06 Eyl 2020 - 22:19 - Gündem

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