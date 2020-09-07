Motosiklet önündeki araca çarptı: 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Gölcük D-130 Karayolu Yüzbaşılar Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. Bedirhan Tohumoğlu, yönetimindeki 80 ADS 844 plakalı motosikletle ilerlerken, trafik aniden durdu. Yavaşlayamayan sürücü, önündeki plakası öğrenilemeyen araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Tohumoğlu motosikletten düşerken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Bedirhan Tohumoğlu'na ilk müdahaleyi olay yerinde yapan acil sağlık ekipleri, yaralıyı ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.