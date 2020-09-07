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07 Eyl 2020 - 09:04- Asayiş G: 07 Eyl 2020 - 09:06

Motosiklet önündeki araca çarptı: 1 yaralı

Gölcük'te aniden yavaşlayan trafikte durmayan motosiklet, önündeki araca çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Bedirhan Tohumoğlu, hastaneye kaldırıldı.

Demirören Haber Ajansı
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Kaza, akşam saatlerinde Gölcük D-130 Karayolu Yüzbaşılar Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. Bedirhan Tohumoğlu, yönetimindeki 80 ADS 844 plakalı motosikletle ilerlerken, trafik aniden durdu. Yavaşlayamayan sürücü, önündeki plakası öğrenilemeyen araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Tohumoğlu motosikletten düşerken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Bedirhan Tohumoğlu'na ilk müdahaleyi olay yerinde yapan acil sağlık ekipleri, yaralıyı ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

07 Eyl 2020 - 09:04 - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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