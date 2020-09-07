AKP'li Yaman: Yemek yedirmedi derler

AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın oğlu Hasan Hüseyin Yaman’ın Rümeysa Telli ile hayatını birleştirdiği nikâh törenindeki pandemi önlemlerini esneten görüntüler büyük tartışma yarattı. Eleştirilerin odağındaki Cemil Yaman, Hürriyet’e şunları söyledi: “Pişman değilim, oğlumu evlendirdim. Pandemi kurallarına da uydum. Hatta, davet etmek için aradığımda Sağlık Bakanımıza da bilgi verdik. O zaman yasak yoktu. Nikâh töreninin yapıldığı alan 10 dönümlük bir arazi. Girişte iki arkadaşımız gelen herkesin ateşini ölçtü. Maskesiz kimseyi içeri almadık. 15 kişilik masalara en fazla 5-6 kişi oturttuk. Kalabalık olmasın diye arkadaşlarımı bile davet etmedim. Duyup gelenler oldu. Gelene ‘gelme’ diyemem ki. Nikâh bir saat 15 dakika sürdü. Yani 15 dakika aştık sadece. O da gelin ve damatla fotoğraf çektirmek isteyenler nedeniyle oldu. Uzaktan gelen misafirlerimiz olduğu için yemek ikramı da yaptık. (Gülerek) Ben Ağrılıyım, yapmasan, ‘Bir yemek yedirmeden yolladı’ derler.”