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07 Eyl 2020 - 09:24- Gündem G: 07 Eyl 2020 - 10:04

AKP'li Yaman: Yemek yedirmedi derler

Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın oğlunun 1500 kişilik düğünü büyük yankı uyandırmıştı. Konuyla ilgili AKP'li vekil Yaman açıklamalarda bulundu.
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AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın oğlu Hasan Hüseyin Yaman’ın Rümeysa Telli ile hayatını birleştirdiği nikâh törenindeki pandemi önlemlerini esneten görüntüler büyük tartışma yarattı. Eleştirilerin odağındaki Cemil Yaman, Hürriyet’e şunları söyledi: “Pişman değilim, oğlumu evlendirdim. Pandemi kurallarına da uydum. Hatta, davet etmek için aradığımda Sağlık Bakanımıza da bilgi verdik. O zaman yasak yoktu. Nikâh töreninin yapıldığı alan 10 dönümlük bir arazi. Girişte iki arkadaşımız gelen herkesin ateşini ölçtü. Maskesiz kimseyi içeri almadık. 15 kişilik masalara en fazla 5-6 kişi oturttuk. Kalabalık olmasın diye arkadaşlarımı bile davet etmedim. Duyup gelenler oldu. Gelene ‘gelme’ diyemem ki. Nikâh bir saat 15 dakika sürdü. Yani 15 dakika aştık sadece. O da gelin ve damatla fotoğraf çektirmek isteyenler nedeniyle oldu. Uzaktan gelen misafirlerimiz olduğu için yemek ikramı da yaptık. (Gülerek) Ben Ağrılıyım, yapmasan, ‘Bir yemek yedirmeden yolladı’ derler.”

07 Eyl 2020 - 09:24 - Gündem

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