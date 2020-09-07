AKP'li vekile bir eleştiride AKP'liden

AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın oğlu Hasan Hüseyin Yaman’ın Rümeysa Telli ile hayatını birleştirdiği nikâh törenindeki pandemi önlemlerini esneten görüntüler büyük tartışma yarattı. Dilovası’nda İzmit Körfezi ve Osman Gazi Köprüsü manzaralı Karayolları Tesislerindeki nikâh töreni, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle, 4 Eylül itibarıyla sokak ve kır düğünlerini yasaklayıp, nikâh töreni şeklinde yapılacak düğünlere de bir saatlik süre sınırlaması ile yiyecek içecek ikramı yasağı getirmesinin hemen ertesi günü yapıldı. Pandemi yasakları nedeniyle birçok düğün organizasyonunun iptal edildiği bir dönemde gerçekleşen nikâh töreni, kamuoyuna bin 500 olarak yansıyan kalabalık davetli sayısının yanı sıra süre sınırlamasının aşılıp yiyecek ve içecek ikramı yapılması, toplu görüntü veren takı töreni ve fotoğraf çekimleri nedeniyle de tepkilere yol açtı.

VATANDAŞIMIZA ANLATMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ

Toplum tarafından eleştirilere maruz kalan Yaman’a bir eleştiride dava arkadaşından geldi. Kartepe Belediyesi’nde çalışan ve AKP Karetepe Gençlik Kolları kurucusu Ali Oktay, yaşanan olayı vatandaşa açıklamada zorlandıklarını dile getirerek; “Dün akşam gerçekleşen Milletvekilimiz Cemil Yaman Beyefendi’nin oğlunun düğün cemiyetindeki görüntüler maalesef ki özellikle sosyal medyada infiale sebep olmuştur. Vatandaşlarımızın cemiyetleri 1 saate düşürülmüş yemek içmek yasaklanmıştır. En son yayınlanan (İçişleri Bakanlığı Genelgesiyle) bu durum vatandaşa yasak, iktidar partisi vekiline maalesef serbest olarak algılanmıştır. Böyle olaylar AK Partimize dolasıyla milletine hizmete ömrünü adamış cumhurbaşkanımıza zarar vermektedir. Bizler AK Partimizin gençlik kollarında yetişmiş partililer olarak bu tür olayları sahada vatandaşımıza anlatmakta güçlük çekiyoruz.” dedi.

ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERECEKLER

Yapılan düğün hakkında yorum yaptığı için Oktay; “Şimdi bunları yazdığım için sen belediyede çalışıyorsun sana ne oluyor da sen yazıyorsun diyenler olacak. Hatta aba altından sopa gösteren ağabeylerimiz olacak. Ben cumhurbaşkanımız sevdalısı bir bireyim fakir aklımla, ona zarar verecek bir olay sezer veya görürsem, her kim veya hangi olay olursa en yüksek sesle avazım çıktığı kadar bağırırım. Bedeli her ne olursa olsun” ifadelerini kullandı.