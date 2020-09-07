Özlü’den Başiskele’nin gururlarına anlamlı hediye

Kocaeli’nin eğitim üssü Başiskele eğitim ve öğretimdeki başarılarına her yıl yenilerini eklemeye devam ediyor. Başiskele’deki liselerden mezun olan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Türkiye sıralamasında ilk 500'de yer almayı başaran başarılı öğrenciler velileriyle birlikte Başkan M. Yasin Özlü’yü ziyaret etti. İlçede yaptığı yatırım ve hizmetlerle geleceğin istikbali gençlere ve eğitim öğretime büyük değer veren Belediye Başkanı Özlü, sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen ziyarette öğrencilerle sohbet etti.

ÖZLÜ YKS’DE İLK 500’E GİREN ÖĞRENCİLERİ AĞIRLADI

Başkan Özlü ziyarette yaptığı konuşmada, “Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs Salgını dolayısıyla zorlu bir süreç geçiren ve eğitim öğretim yılının ikinci döneminin büyük bir bölümünü uzaktan eğitim ile geçiren öğrencilerimiz zor şartlarda sınava hazırlandılar. Azimli, kararlı bir çalışma gerektiren çok zor bir süreci geride bırakarak bizleri gururlandıran öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bundan sonraki eğitim öğretim hayatlarında da başarılarının devamını diliyorum.” dedi. YKS’de ilk 500’e giren Kocaeli Anadolu Lisesi mezunu Beyza Maral Kaymak ve Gülnihal Seda Erdemli ile Özel Kocaeli Bilgi Kültür Anadolu Lisesi mezunu Selen Sezer’i başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Özlü, öğrencilerin kazandıkları üniversitelerin bölüm ve meslekleriyle ilgili hediyeler takdim etti.

ÖĞRENCİ VELİLERİNDEN BAŞKAN ÖZLÜ’NÜN İNCE HAREKETİNE ÖVGÜ

Sınavda Y-TYT alanında 355. sırada olmayı başararak Özyeğin Üniversitesi Hukuk Bölümü’nü %100 burslu kazanan Beyza Maral Baymak’a kalem ve avukat cübbesi, Y-EA’da 418. sırada yer alarak Çapa Tıp Fakültesi’ni kazanan Selen Sezer’e doktor önlüğü ve stetoskop, Y-EA’da 467. sırada olmayı başaran Gülnihal Seda Erdemli’ye ise çeşitli hediyeler verildi.

Öğrenciler ve velileri Başkan Özlü’nün bu ince davranışından dolayı başkanı tebrik ederek teşekkürlerini ilettiler.