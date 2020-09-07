Bıyık: ‘Güçlü zabıta güçlü Darıca’

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Zabıta Haftası nedeniyle zabıta memurlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Zabıta personelinin Darıca Belediyesi’nin sokaktaki yüzü olduğunu ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Zabıta personelimiz sokakta bizleri temsil ediyor. Özverili ve fedakarca çalışan Zabıta personelimiz, belediyemizin sokaktaki gözü kulağı durumunda. Dolayısıyla sizlerin vatandaşımıza yaklaşımı çok önemli. Ben üstlendiğiniz sorumluluk, gayret ve özverili çalışmalar nedeniyle Zabıta müdürümüz şahsında tüm personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

GÜÇLÜ ZABITA GÜÇLÜ DARICA

Darıca’da zabıta teşkilatını daha da güçlendirecek bir yapılanma içerisinde olduklarını da ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Daha güçlü bir zabıta daha güçlü bir Darıca demek. Daha güçlü Darıca daha huzurlu bir Darıca demek. Zabıta teşkilatımızı da güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zabıta teşkilatımızın 194. yıldönümünü kutluyoruz. Zabıta personelimizle birlikte vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet vermek için çalışıyoruz” diye konuştu. Darıca Belediyesi Zabıta Müdürü Yücel Arslan da desteklerinden dolayı Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür etti.