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07 Eyl 2020 - 11:12- Asayiş G: 07 Eyl 2020 - 14:16

5'inci kattaki ev yandı

Darıca'da binanın 5’inci katında çıkan yangında daire hasar gördü.

Demirören Haber Ajansı
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Sabah saatlerinde, Darıca Tuzla Caddesi Hamamkuyu Sokak'taki bir binanın 5’inci katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Daire hasar görürken, yangınla ilgili tutanak tutuldu.

07 Eyl 2020 - 11:12 - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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