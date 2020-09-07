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07 Eyl 2020 - 21:30- Gündem G: 07 Eyl 2020 - 11:32

Kocaeli'de 356 firma eleman arıyor

İŞKUR, Kocaeli'deki 356 firmanın açık iş ilanlarını yayınladı.
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Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), Kocaeli'deki açık iş ilanlarını yayınladı. Kocaeli'de 356 firma personel arıyor.

İş ilanlarını görüntülemek için tıklayın...

07 Eyl 2020 - 21:30 - Gündem

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