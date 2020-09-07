Fatih Altaylı, Yaman'ı köşesine taşıdı!

Habertürk Gazetesi yazarı Fatih Altaylı, AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman‘ın oğlunun düğününün İçişleri Bakanlığı’nın düğün kısıtlamaları hiç sayılarak yapılmasını köşesine taşıdı.

Altaylı, “Sonuçta bu adam milletvekili. Milleti temsil ediyor. O da milletin “Aymaz, umursamaz, yasak-kural tanımaz, şuursuz, duyarsız, topluma saygısız” kesimini temsil ediyor.” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI BAĞIRMAYA DEVAM EDİYOR

Fatih Altaylının yazısı şöyle oldu: Dünden beri herkeste haklı bir kızgınlık. AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, oğluna 1500 kişilik bir düğün yapıyor. Bir yanda neredeyse yalvaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Çok dikkatli olalım, sosyal mesafeye mutlaka riayet edelim, düğünlerde kalabalık olmayalım, maskesiz dolaşmayalım.” Onların tam ortasında 1500 kişi ile düğün yapan bir milletvekili. Sıradan vatandaşa haklı olarak yasaklanan, süresi 1 saatle sınırlanan, davetli sayısı limitlenen nikahlar. Diğer yanda 1500 kişi ile yaptığı düğüne, bir başka AK Parti milletvekilini şahit yapan milletvekili. Bana sorarsanız burada kızacak bir durum yok. Sonuçta bu adam milletvekili. Milleti temsil ediyor. O da milletin “Aymaz, umursamaz, yasak-kural tanımaz, şuursuz, duyarsız, topluma saygısız” kesimini temsil ediyor. Yani oldukça geniş bir kitleyi. Ne yani onlar bu özelliklere sahip diye temsil hakları olmayacak mı? O yüzden kızmayın. Kaderimiz bu. Milletvekilinin oğlu gerdeğe girecek diye binlerce kişi hastaneye girecek. Sağlık Bakanı da bağırmaya devam edecek."