Fatih Altaylı, Yaman'ı köşesine taşıdı!

Habertürk Gazetesi yazarı Fatih Altaylı, AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman‘ın oğlunun düğününün İçişleri Bakanlığı’nın düğün kısıtlamaları hiç sayılarak yapılmasını köşesine taşıdı.
Altaylı, “Sonuçta bu adam milletvekili. Milleti temsil ediyor. O da milletin “Aymaz, umursamaz, yasak-kural tanımaz, şuursuz, duyarsız, topluma saygısız” kesimini temsil ediyor.” ifadelerini kullandı.
SAĞLIK BAKANI BAĞIRMAYA DEVAM EDİYOR
Fatih Altaylının yazısı şöyle oldu: Dünden beri herkeste haklı bir kızgınlık. AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, oğluna 1500 kişilik bir düğün yapıyor. Bir yanda neredeyse yalvaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Çok dikkatli olalım, sosyal mesafeye mutlaka riayet edelim, düğünlerde kalabalık olmayalım, maskesiz dolaşmayalım.” Onların tam ortasında 1500 kişi ile düğün yapan bir milletvekili. Sıradan vatandaşa haklı olarak yasaklanan, süresi 1 saatle sınırlanan, davetli sayısı limitlenen nikahlar. Diğer yanda 1500 kişi ile yaptığı düğüne, bir başka AK Parti milletvekilini şahit yapan milletvekili. Bana sorarsanız burada kızacak bir durum yok. Sonuçta bu adam milletvekili. Milleti temsil ediyor. O da milletin “Aymaz, umursamaz, yasak-kural tanımaz, şuursuz, duyarsız, topluma saygısız” kesimini temsil ediyor. Yani oldukça geniş bir kitleyi. Ne yani onlar bu özelliklere sahip diye temsil hakları olmayacak mı? O yüzden kızmayın. Kaderimiz bu. Milletvekilinin oğlu gerdeğe girecek diye binlerce kişi hastaneye girecek. Sağlık Bakanı da bağırmaya devam edecek."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Tekin 41 - SAYIN ALTAYLIYI TEBRIK EDOYORUM.OLAN HEP VATANDASA BUNLARINKI EVLAT.VATANDASINKI EVLAT DEGILMI?NEREDE PROF.LAR.BIRININ BILE SESI CIKMIYOR.ZAMANINDA AKIL ADAMLAR NEYSE BILIM KURULU UYELERIDE AYNISIDIR...ZOMBILER YEMEYE DOYMAZ.
kibarcik - adam a bak yemekyedırmedı derlermi,ş senıorayagetırene ne demelıkı be b eyınsız duyarsız adam senlafınbıttıgıyerdesın senden buvatana hayır sadır olmaz veselam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.