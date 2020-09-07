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07 Eyl 2020 - 11:49- Gündem G: 07 Eyl 2020 - 13:57

39 banka çalışanı müşterilerinin bilgilerini sattı

Büyük bir bankanın 39 çalışanının çalışanların kredi kayıt bilgilerini oto galericilere ve emlakçılara para karşılığı sattığı ortaya çıktı. Bir müşterinin bankaya yaptığı ihbar sonrası ortaya çıkan olay yargıya taşındı.
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Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, büyük bir bankanın çalışanlarının, müşteri bilgilerini para karşılığı sattıkları belirlenince banka yönetimi soluğu yargıda aldı. Banka, aralarında satış temsilcilerinin bulunduğu 39 çalışanının, müşterilerin kredi kayıt bilgilerini para karşılığında oto galericiliği, emlakçılık gibi işlerle uğraşan firma ve kişilere el altından satması üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sabah gazetesinin ulaştığı belgelere göre olay şöyle gelişti:

39 PERSONEL SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLDİ

Geçtiğimiz yıl 17 Mayıs günü bankanın çağrı merkezini arayan bir şahıs, Kredi Kayıt Bürosu (KKB) bilgilerinin bankada yönetici konumundaki birtakım çalışanlar tarafından para karşılığı üçüncü kişilere satıldığını ihbar etti. İhbar sonrası söz konusu bilgilerin paylaşıldığını gösterir belgeler, bankanın kurumsal WhatsApp uygulama hattına iletildi. Banka söz konusu iddialar doğrultusunda, satış temsilcisi N.K.'nin beyanına başvurdu. N.K., suçunu itiraf ederek ayrıca bazı direkt satış ve tüketici finansmanı birimi personellerinin de müşteri KKB bilgilerini para karşılığında üçüncü kişilerle paylaştığını itiraf etti. Bu kapsamda direkt satış ve tüketici finansmanı birim çalışanı 39 personel soruşturmaya dahil edildi.

Banka yönetimi iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada personelden KKB bilgisi talep eden şahısların oto galericiliği, emlakçılık vb. işlerle meşgul olduğu ve kredi kullandırmalarda aracılık ederek üçüncü şahıslardan komisyon aldıkları, bu amaçla banka personeline ilettikleri TC kimlik numaralarından KKB sorgulaması yaptırarak kişilerin kredibilitelerini anlamaya çalıştıklarının ortaya çıktı.

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA 3'ER YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Bankada ikinci yönetici konumundaki R.S.'nin soruşturma kapsamında ifadesine başvuruldu. R.S., "Emlak ve galeri işleri ile uğraşan bir şahıstan gelen TC kimlik numaralarından bu kişilerin kredibilitelerini ölçerek bazı şahıslara yardımcı olduğunu, müsait olamadığı zamanlarda arkadaşı Ç.A.'dan destek aldığını, kendisinin ise elden nakit olarak para aldığını" itiraf etti.

Şahsın soruşturma başlangıç tarihine kadar toplam 9 bin 389 adet KKB sorgulaması yaptığı, bu sorgulamaların bin 674 adedini mesai saatleri dışında gerçekleştirdiği belirlendi. Diğer yönetici Ç.A.'nın ise her ne kadar suçlamaları reddetse de 8 bin 149 adet sorgu yaptığı belirlendi.

Bankanın Bakırköy şubesindeki yöneticisi N.K. ve 10 yönetici hakkında Bakırköy, Ankara ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılıkları yürütülen tarafından soruşturma sürerken diğer yardımcı yöneticiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açıldı. Üç şüpheli hakkında 3'er yıla kadar hapis ve 2 bin güne kadar adli para cezası istendi.

07 Eyl 2020 - 11:49 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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