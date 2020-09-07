Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
07 Eyl 2020 - 11:58- Gündem G: 07 Eyl 2020 - 13:58

“Valinin tüm katılımcılara ceza kesmesini bekliyorum”

Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Sedat Doğu Uslu, AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın ülke gündeminden düşmeyen düğünü hakkında, “Sayın Seddar Yavuz’u “Valiye”şikayet ediyor ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kural ihlali yaptığı için başta kendisine ve “organizasyon’da kural ihlali yapan” tüm katılımcılara ceza kesmesini bekliyorum” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask

Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle yayınlanan genelge gereğince düğünlere kısıtlama getirilmiş AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın yasaktan sonra bin 500 kişinin katılımıyla oğlunun düğününü yapması ülke gündemine oturmuştu. Yaman konuyla ilgili, “Uzaktan gelen misafirlerimiz olduğu için yemek ikramı da yaptık. Ben Ağrılıyım, yapmasan, ‘Bir yemek yedirmeden yolladı’ derler” ifadelerinde bulunmuştu.

“HESABINI NASIL VERECEKLER”

Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Sedat Doğu Uslu sosyal medya hesabından “Bu ne yaman çelişki” diyerek açıklama yayınladı. Uslu yaptığı açıklamada, “İktidar zaten şovunu her fırsatta yapar yaptırır!
Pandemi olmasına rağmen bu düğünde böyledir, diğerlerinde de böyledir. Biz bunu iyi bilenlerdeniz. Ya bu kentin valisi, emniyet müdürü, TBMM Başkanvekili,Büyükşehir Belediye Başkanı… Vicdanları kanatarak kul hakkına girmek oldu mu şimdi? Bu sorumsuzluk abidesi düğünü halk sağlığını ve can pahasına verilen büyük mücadeleyi görmezden gelip onlarca emeği ve yitirilen binlerce canın hesabını kime nasıl verecekler.

“VALİNİN CEZA KESMESİNİ BEKLİYORUM”

Vatandaşa sudan sebeplerle kestiğiniz cezanın vicdanlardaki yansıması nasıl olacak bunu hiç düşünmediniz mi? Daha mütevazi ve daha sosyal sorumluk hassasiyeti yüksek milletin vekiline yakışan kente örnek olacak bir düğün olamaz mıydı? Sayın Seddar Yavuz’u “Valiye”şikayet ediyor ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kural ihlali yaptığı için başta kendisine ve “organizasyon’da kural ihlali yapan” tüm katılımcılara ceza kesmesini bekliyorum. Adalet ve vicdan bunu emreder.”

07 Eyl 2020 - 11:58 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Babacan - Kurallar herkez için geçerliyse gereği yapılmalı birimde düğunumuz vardı bir saatlik nikahla son buldurduk yemek ve tüm ikramları iptal ettik bakalım şimdi solon sahibi ile nasıl anlaşacağız yemediğimiz yemeğin parasını verecekmiyiz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Eylül 13:44

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
 Özlü TDBB Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor mask
 Özlü TDBB Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor
Bıyık: ‘Güçlü zabıta güçlü Darıca’ mask
Bıyık: ‘Güçlü zabıta güçlü Darıca’
Bulgaristan göçmeni Esma, mutluluğu Anne Şehir’de buldu mask
Bulgaristan göçmeni Esma, mutluluğu Anne Şehir’de buldu
Bakan Koca vaka sayısı artan illeri açıkladı mask
Bakan Koca vaka sayısı artan illeri açıkladı
Erhan Yenilmez'in acı günü mask
Erhan Yenilmez'in acı günü
TÜRK Diyanet Sen’de başkan Karadaşlı mask
TÜRK Diyanet Sen’de başkan Karadaşlı
Anket AKP'li vekil Yaman'ın oğlunun düğünü için, soruşturma açılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 5 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 5 ilçesi elektriksiz kalacak
Eski başkan Sefa Sirmen, Marmaris’e mi yerleşiyor mask
Eski başkan Sefa Sirmen, Marmaris’e mi yerleşiyor
Gölcük’te 4 katlı apartman karantinaya alındı mask
Gölcük’te 4 katlı apartman karantinaya alındı
Cami müezzini eşini boğarak öldürdü! mask
Cami müezzini eşini boğarak öldürdü!
Meteoroloji uyardı: O saatlere dikkat... mask
Meteoroloji uyardı: O saatlere dikkat...
Fuhuş operasyonu! 11 gözaltı mask
Fuhuş operasyonu! 11 gözaltı

GALERİ

Özel Bilgi Köprüsü, YKS’de “Altın öğrencilerini” ödüllendirdi mask
Özel Bilgi Köprüsü, YKS’de “Altın öğrencilerini” ödüllendirdi
 1 dakika ile sınavı kaçırdı, içeri girebilmek için dakikalarca dil döktü mask
 1 dakika ile sınavı kaçırdı, içeri girebilmek için dakikalarca dil döktü
Fiyatların düşmesiyle vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti mask
Fiyatların düşmesiyle vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti
İzmit'te zincirleme kaza! 28 araç birbirine girdi mask
İzmit'te zincirleme kaza! 28 araç birbirine girdi
Tarihi surların yanı başında inşaat kazısı ekipleri harekete geçirdi mask
Tarihi surların yanı başında inşaat kazısı ekipleri harekete geçirdi
11 aracın karıştığı zincirleme kaza güvenlik kameralarına yansıdı mask
11 aracın karıştığı zincirleme kaza güvenlik kameralarına yansıdı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL