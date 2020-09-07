“Valinin tüm katılımcılara ceza kesmesini bekliyorum”

Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle yayınlanan genelge gereğince düğünlere kısıtlama getirilmiş AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın yasaktan sonra bin 500 kişinin katılımıyla oğlunun düğününü yapması ülke gündemine oturmuştu. Yaman konuyla ilgili, “Uzaktan gelen misafirlerimiz olduğu için yemek ikramı da yaptık. Ben Ağrılıyım, yapmasan, ‘Bir yemek yedirmeden yolladı’ derler” ifadelerinde bulunmuştu.

“HESABINI NASIL VERECEKLER”

Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Sedat Doğu Uslu sosyal medya hesabından “Bu ne yaman çelişki” diyerek açıklama yayınladı. Uslu yaptığı açıklamada, “İktidar zaten şovunu her fırsatta yapar yaptırır!

Pandemi olmasına rağmen bu düğünde böyledir, diğerlerinde de böyledir. Biz bunu iyi bilenlerdeniz. Ya bu kentin valisi, emniyet müdürü, TBMM Başkanvekili,Büyükşehir Belediye Başkanı… Vicdanları kanatarak kul hakkına girmek oldu mu şimdi? Bu sorumsuzluk abidesi düğünü halk sağlığını ve can pahasına verilen büyük mücadeleyi görmezden gelip onlarca emeği ve yitirilen binlerce canın hesabını kime nasıl verecekler.

“VALİNİN CEZA KESMESİNİ BEKLİYORUM”

Vatandaşa sudan sebeplerle kestiğiniz cezanın vicdanlardaki yansıması nasıl olacak bunu hiç düşünmediniz mi? Daha mütevazi ve daha sosyal sorumluk hassasiyeti yüksek milletin vekiline yakışan kente örnek olacak bir düğün olamaz mıydı? Sayın Seddar Yavuz’u “Valiye”şikayet ediyor ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kural ihlali yaptığı için başta kendisine ve “organizasyon’da kural ihlali yapan” tüm katılımcılara ceza kesmesini bekliyorum. Adalet ve vicdan bunu emreder.”