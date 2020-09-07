“Valinin tüm katılımcılara ceza kesmesini bekliyorum”

Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle yayınlanan genelge gereğince düğünlere kısıtlama getirilmiş AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın yasaktan sonra bin 500 kişinin katılımıyla oğlunun düğününü yapması ülke gündemine oturmuştu. Yaman konuyla ilgili, “Uzaktan gelen misafirlerimiz olduğu için yemek ikramı da yaptık. Ben Ağrılıyım, yapmasan, ‘Bir yemek yedirmeden yolladı’ derler” ifadelerinde bulunmuştu.
“HESABINI NASIL VERECEKLER”
Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Sedat Doğu Uslu sosyal medya hesabından “Bu ne yaman çelişki” diyerek açıklama yayınladı. Uslu yaptığı açıklamada, “İktidar zaten şovunu her fırsatta yapar yaptırır!
Pandemi olmasına rağmen bu düğünde böyledir, diğerlerinde de böyledir. Biz bunu iyi bilenlerdeniz. Ya bu kentin valisi, emniyet müdürü, TBMM Başkanvekili,Büyükşehir Belediye Başkanı… Vicdanları kanatarak kul hakkına girmek oldu mu şimdi? Bu sorumsuzluk abidesi düğünü halk sağlığını ve can pahasına verilen büyük mücadeleyi görmezden gelip onlarca emeği ve yitirilen binlerce canın hesabını kime nasıl verecekler.
“VALİNİN CEZA KESMESİNİ BEKLİYORUM”
Vatandaşa sudan sebeplerle kestiğiniz cezanın vicdanlardaki yansıması nasıl olacak bunu hiç düşünmediniz mi? Daha mütevazi ve daha sosyal sorumluk hassasiyeti yüksek milletin vekiline yakışan kente örnek olacak bir düğün olamaz mıydı? Sayın Seddar Yavuz’u “Valiye”şikayet ediyor ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kural ihlali yaptığı için başta kendisine ve “organizasyon’da kural ihlali yapan” tüm katılımcılara ceza kesmesini bekliyorum. Adalet ve vicdan bunu emreder.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Babacan - Kurallar herkez için geçerliyse gereği yapılmalı birimde düğunumuz vardı bir saatlik nikahla son buldurduk yemek ve tüm ikramları iptal ettik bakalım şimdi solon sahibi ile nasıl anlaşacağız yemediğimiz yemeğin parasını verecekmiyiz
Tekin 41 - SIKARRRR!!!!
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.