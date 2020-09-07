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07 Eyl 2020 - 12:14- Gündem G: 07 Eyl 2020 - 13:58

“Kantinciler evine ekmek götüremiyor”

Koronavirüs nedeniyle okulların açılmaması kantincileri zor duruma soktu. Konuyla ilgili Kocaeli Bakkallar Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Bayram Kütük, “Mart ayından bu yana hiçbir geliri olmayan kantinci esnafımız evine ekmek götüremiyor” diyerek esnafın desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Kocaeli Bakkallar Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Bayram Kütük, kantinci esnafı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Kütük “Kantinci esnafı için destek şart oldu” diyerek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Pandemide eğitim-öğretime ara verilmesi nedeniyle 6 aydır iş yapamayan kantinci esnafımı birikmiş iş yeri ve ev kirasını, elektrik, su, ısınma, vergi ve işçi ücreti, Bağ-kur, SGK ve diğer borçlarını ödeyemez duruma geldi. Kantinci esnafımızın mağduriyeti göz önünde bulundurularak ekmek teknelerinin korunması için desteklenmeleri şart oldu. Kantinci esnafımız bu yıl Eylül-Haziran döneminde yalnızca 119 çalışma günü faaliyet gösterebildi.

“MUTLAKA DESTEKLENMELİ”

Mart ayından bu yana hiçbir geliri olmayan kantinci esnafımız evine ekmek götüremiyor. Çok zor bir yıl geçiren kantinci esnafımızdan bu eğitim öğretim yılında kira alınmamalı. Çalışmadığı süredeki elektrik ve su faturalarından muaf tutulmalı. Tüm iş kolları pandemi sürecinden olumsuz etkilenirken kantinci esnafımız Mart ayından bu yana hiçbir şekilde iş yapamayan bir kesimi oluşturuyor. Aileleri ve yanlarında çalışanlarıyla birlikte geniş bir kitleye oluşturan kantinci esnafımız mutlaka desteklenmeli. Kantinci esnafımızın bir yıllık sosyal güvenlik primleri alınmamalı. Okullar örgün eğitime geçmezse dükkanı kapalı kalmak zorunda olan kantinci esnafımızın geçinebilmesi için nakdi destek verilmeli.”

07 Eyl 2020 - 12:14 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

41 - Arkadasim kantin isletiyor aylik net geliri asgari ucretin 15 katiydi,cok aglanacak durumda yok...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Eylül 12:48

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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