 Özlü TDBB Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor

Başkan Özlü’nün ev sahipliği yaptığı toplantı 8 Eylül Salı günü Başiskele Sahili’ndeki TRYP by Wyndham Lastik İş Otel’de saat 14.00’te gerçekleşecek. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın başkanlık yaptığı toplantıya 9 kişilik TDBB İcra Kurulu’nda yer alan Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü ev sahipliği yapacak.

YOĞUN KATILIM

Birçok şehirden belediye başkanlarının yer aldığı TDBB Yürütme Kurulu Toplantısı’na Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve TDBB Genel Sekreteri Dr. Fahri Solak katılım gösterecek.

MAKAMINDA AĞIRLADI

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, toplantı öncesi Türk Dünyası Belediyeler Birliği yönetim kurulu üyeleri, misafir başkanları makamında ağırlayacak. Ardından Yürütme Kurulu Toplantısı için otele geçecek heyet, toplantı sonrası Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret edecekler.