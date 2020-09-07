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07 Eyl 2020 - 12:31- Gündem G: 07 Eyl 2020 - 12:40

Düğün takısı kimin hakkı?

Yargıtay, “Düğünde kadına takılan her türlü ekonomik değeri olan şey kadına ait” içtihadını değiştirdi mi? Artık düğünde kadına takılan kadına, erkeğe takılan erkeğe mi verilecek? Takı torbası, sandığına koyulan takı nasıl paylaşılacak? İşte detaylar...
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Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun (YHGK) düğün takılarıyla ilgili erkekleri ilgilendiren kritik emsal kararından (YHGK, 04.03.2020, E. 2017/3-1040, K. 2020/240) sonra okurlardan birçok soru geldi. Boşanmada takılarının paylaşımına ilişkin kriterleri belirleyen bu emsal karara göre, düğünde erkeğe takılan ve “kadına özgü” olmayan takılar artık erkeğe verilebilecek. Bu yeni paylaşımın nasıl olacağına ilişkin gelen soruları özetleyen erkek okurum S.T.’nin örnek sorusu şöyle:

ANNEANNE BİLEZİĞİ ERKEĞE TAKILIRSA

“Eşimle üç yıl önce evlendik. Boşanıyoruz. Bana takılan gram, çeyrek, yarım, tam altınlar hatta annemin taktığı anneannemin hatırası birisi elmas, üçü 22 ayar altın dört bilezik var. Eşime de kolye, küpe, bilezikler takıldı. Bunun yanı sıra takı sandığına atılan para, çeyrek, gram, yarım, tam altınlar var. Yargıtay’ın kararları ışığında düğün takılarının paylaşımı mahkemede nasıl olur? Annemin bana taktığı aile yadigarı bilezikleri geri alabilir miyim?”

7 MADDEDE YENİ TAKI PAYLAŞIMI

S.T. ve diğer okurlarımın sorularına yanıt Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan’dan. YHGK’nın kararını inceleyen Gençcan, kendi görüşlerini kapsadığını vurgulayarak, yeni uygulamayı sosyal medya hesabından bakın şöyle anlattı:

1) Kadına takılan her türlü ekonomik değeri olan şey yine kadına aittir.

2)  Erkeğe takılan ziynet eşyalarının “tamamı birden’ karine olarak (istisna: yerel adet) kadına ait iken artık, karine olarak (istisna: yerel adet) sadece ‘kadına özgü’ olanlar kadına ait sayılacak. ‘Kadına özgü’ olmayan ziynet eşyası yani cumhuriyet altını, ata altın, yarım altın, çeyrek altın, gram altın gibi ‘erkeğe’ ait olacaktır.

3) Erkeğe takılan şey, eğer ‘kadına özgü’  olmayan bir şey ise erkeğe ait olacağından, erkeğe takılan paralar, para ‘kadına özgü’ bir şey olmadığından doğal olarak erkeğe ait olacaktır.

4) Erkeğe takılan ziynet eşyaları ‘kadına özgü’ olsa bile (bilezik, küpe, gerdanlık gibi) erkek eş, bu konuda ‘yerel adet’ olmadığını iddia ve ispat ederse ‘kadına özgü’ olanlar da erkeğe verilecektir.

5) Erkeğe takılan ziynet eşyasının ‘kadına özgü’ olup olmadığı konusunda ‘çekişme çıkarsa’ kuyumcu bilirkişi incelemesi yapılacaktır. Takılan ziynet eşyası hem erkek hem kadın tarafından kullanılan bir şey ise münhasıran ‘kadına özgü’ olmadığından erkeğe ait olacaktır.

6) Sandığa konulanlar ‘taraflardan birine takılmadığı için’ eşit olarak paylaşılmalıdır.

7) Eşler arasında paylaşım konusunda bir anlaşma varsa paylaşımda ‘anlaşma kuralları’ uygulanacaktır.”

Son emsal karar ve Gençcan’ın açıklamaları ışığında okurum S.T.’ye annesinin taktığı aile yadigarı dört bilezik eğer aralarında özel bir anlaşma yoksa “kadına özgü” sayılacağı için eşinde kalacak görünüyor. Takılarla ilgili son kararı tabii ki, açılacak dava üzerine mahkeme verecek. (Hürriyet/Oya Armutçu)

07 Eyl 2020 - 12:31 - Gündem

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