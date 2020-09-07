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07 Eyl 2020 - 12:40- Gündem G: 07 Eyl 2020 - 12:43

Korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi

Muş'un Korkut ilçesinde saat 11.47'de merkez üssü Muş Korkut olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi.
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AFAD, saat 11.47'de merkez üssü Muş Korkut olan 4.1 büyüklüğünde, yerin 9,6 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, çevre illerde de hissedildi.

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 11.47'de kaydedildi. Yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Muş'un Korkut ilçesinde meydana geldi. Sosyal medyada da birçok kullanıcı depremin Van, Bitlis ve Muş illeri ve çevresinde hissedildiğini yazdı.

OLUMSUZ BİR İHBAR GELMEDİ

AFAD, Twitter'dan deprem bölgesinden olumsuz bir ihbar alınmadığını şu ifadelerle duyurdu: "Geçmiş olsun Muş. Korkut ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. "

07 Eyl 2020 - 12:40 - Gündem

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