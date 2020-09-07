Bugünkü rakip: Çatalcaspor

Kartepe Green Park Otel 4 No’lu (Lefter Küçükandonyadis) sahadaki maç saat 16.00’da başlayacak. Yeşil Siyahlılar daha önce oynadığı 5 hazırlık maçında 4 galibiyet 1 de beraberlik elde etti. Öte yandan 20 Eylül’de Sarıyer maçı ile sezonu açacak olan Kocaelispor 10 Eylül’de 2. Lig takımlarımdan Kırklarelispor ile 12 Eylül’de de Yalovaspor ile karşılaşacak.
KOCAELİSPOR’UN HAZIRLIK MAÇLARI:
Kocaelispor – Gölcükspor: 5-1
Kocaelispor – Somaspor: 1-1
Kocaelispor – Etimesgut Bld: 1-0
Kocaelispor – Darıca GB: 2-0
Kocaelispor – Modafen: 2-0
Kocaelispor – Kırklareli (10 Eylül’de Kartepe)
Kocaelispor – Yalova (12 Eylül’de Kocaeli St.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.