Bugünkü rakip: Çatalcaspor

Kartepe Green Park Otel 4 No’lu (Lefter Küçükandonyadis) sahadaki maç saat 16.00’da başlayacak. Yeşil Siyahlılar daha önce oynadığı 5 hazırlık maçında 4 galibiyet 1 de beraberlik elde etti. Öte yandan 20 Eylül’de Sarıyer maçı ile sezonu açacak olan Kocaelispor 10 Eylül’de 2. Lig takımlarımdan Kırklarelispor ile 12 Eylül’de de Yalovaspor ile karşılaşacak.

KOCAELİSPOR’UN HAZIRLIK MAÇLARI:

Kocaelispor – Gölcükspor: 5-1

Kocaelispor – Somaspor: 1-1

Kocaelispor – Etimesgut Bld: 1-0

Kocaelispor – Darıca GB: 2-0

Kocaelispor – Modafen: 2-0

Kocaelispor – Kırklareli (10 Eylül’de Kartepe)

Kocaelispor – Yalova (12 Eylül’de Kocaeli St.