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07 Eyl 2020 - 15:50- Spor G: 07 Eyl 2020 - 15:52

Başkan Üzülmez'den , Prometeon  Türkiye Fabrikasına destek teşekkürü

Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, yeni sezonda Yeşil Siyahlı ekibe 2 adet loca ve kombine bilet alarak destek veren Prometeon Türkiye İzmit Fabrika Direktörü Bahadır Özer'e teşekkür etti.

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Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, yeni sezonda Yeşil Siyahlı ekibe 2 adet loca ve kombine bilet alarak destek veren Prometeon Türkiye İzmit Fabrika Direktörü Bahadır Özer'e teşekkür etti. Başkan Üzülmez, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda Yeşil Siyahlı ekibe önemli bir maddi destek sağlayan Prometeon Türkiye İzmit Fabrikası Direktörü  Bahadır Özer'in katkısının kendileri için  çok değerli ve önemli olduğunu belirterek diğer Lastik fabrikaları ve sanayi kuruluşlarına örnek olmasını diledi.

07 Eyl 2020 - 15:50 - Spor

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