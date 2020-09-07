İzmit Belediyesi doğal gıdanın adresi Üretici Pazarlarının yapımına başladı

İzmit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından Karaabdülbaki Mahallesi’nde, köy ürünlerinin satışının yapılabileceği ve köylülerin ürünlerini sergileyebileceği ahşap satış ünitelerinin yapımına başlandı. Köylüler, yapımı devam eden Üretici Pazarı tamamlandığında ürettikleri ürünleri burada sergileyip satışını yapabilecek.
OYUN PARKI DA YENİLENİYOR
Ekipler, Üretici Pazarının yapımının yanı sıra aynı bölgede yer alan ve zamanla deforme olan çocuk oyun parkında da yenileme ve çevre düzenleme çalışması yapacak. Dinlenme, piknik ve oturma alanlarının da bulunduğu bölgedeki pazar satış üniteleri ile çocuk oyun parkı en kısa sürede tamamlanarak köylülerin hizmetine sunulacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.