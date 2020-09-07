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07 Eyl 2020 - 16:05- Yaşam G: 07 Eyl 2020 - 16:11

Başiskele Yöresel Ürünler Pazarı’na yoğun ilgi

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün seçim beyannamesinde yer alan ve koronavirüs Salgını’na rağmen kısa bir sürede tamamlanarak hayata geçirilen Başiskele Yöresel Ürünler Pazarı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
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Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, Yakacık Mahallesi Hamdi Taşpınar Caddesi Hacı Haliller Mevkii’nde Başiskele’nin doğasına uygun olarak ahşap malzemelerden yapılan Yöresel Ürünler Pazarı piknik yapmaya gelen vatandaşların alışveriş durağı oluyor. Geçtiğimiz aylarda satışlara başlanan pazarda,  Yuvacık Barajı Havzası’nda bulunan üretici köylülerin tamamen organik olarak ürettiği ürünlerin satışına yer veriliyor.

Sağlıklı yaşam ve beslenmenin desteklendiği Başiskele, doğal yaşamıyla çevre il ve ilçelerdeki halkın cazibe merkezi oluyor. Yuvacık Barajı Havzası’ndaki piknik ve mesire alanlarına gelen vatandaşlar Yöresel Ürünler Pazarı’nı ziyaret ederek organik ekmek, köy yumurtası, mısır, ev yapımı reçel, süt ve süt ürünleri, salça, bal, ev yapımı reçel, mısır unu, çeşit çeşit meyveler ve sebzeler satın alıyor.     

Açıldığı günden beri büyük ilgi gören Yöresel Ürünler Pazarı’ndan alışveriş yapan vatandaşlar ve üreticiler memnun olurken, bu hizmetten dolayı Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’ye ve ekibine teşekkür ediyorlar. 

07 Eyl 2020 - 16:05 - Yaşam

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