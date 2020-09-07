Kabine toplanıyor! Yeni kısıtlamalar ve idam cezası masada!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısında; artan korona vakaları sonrası alınabilecek kısıtlama tedbirleri ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alınacak.
YENİ TEDBİRLER ALINACAK MI?
Toplantıda, koronavirüs salgınında Ankara, Kayseri ve Konya gibi illerde vaka sayılarının artması nedeniyle yeni tedbirlerin alınıp alınmaması konuşulacak. Bu kapsamda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın artan vaka sayılarına ilişkin il bazında kabine üyelerine bir sunum yapması bekleniyor. Yapılan tüm uyarı ve çalışmalara rağmen maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymayan vatandaşlarla ilgili denetimlerin sıkılaştırılması ve önlemlerin artırılmasına yönelik değerlendirmelerin yapılacağı kaydediliyor.
DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER
Kabine toplantısında Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan gerilim de masada olacak. Almanya'nın arabuluculuk girişimlerinin yanı sıra Yunanistan'ın yalanladığı NATO'nun iki üye ülke arasında olmasını istediği teknik görüşmeler de değerlendirilecek. Bu kapsamda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun hem Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerle ilgili hem de yaptığı diplomatik temaslarla ilgili bilgilendirme yapacağı aktarılıyor.
İDAM CEZASI
Toplantının bir diğer önemli başlığı ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği 'idam cezası geri getirilmeli' tartışması olacak. Toplantıda, idam cezasıyla ilgili kabine üyeleri görüşlerini aktaracak.
YENİ DÜZENLEME
Yine toplantıda, Avukatlık Kanunu'nda avukatların meslekten çıkarılmasıyla ilgili yapılması planlanan yeni düzenleme de masaya yatırılacak. Bu kapsamda, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yapılan çalışmalarla ilgili bir sunum yapması bekleniyor. Ayrıca, İstanbul Sözleşmesi için kurulan komisyonda alınan son kararlarla ilgili kabine üyeleri bilgilendirilecek.
OKULLAR İÇİN NASIL BİR TEDBİR ALINACAK?
Ayrıca toplantıda, uzaktan eğitimle başlayan okulların tam anlamıyla açılmasıyla beraber yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı da değerlendirilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.