Belediye Derincespor'un maçı iptal

Sezon öncesi hazırlıklarını Bolu Von Otel’de sürdüren Belediye Derincespor üçüncü hazırlık maçını bu akşam (Salı) Kocaelispor’un da rakibi olan Çorum Futbol Kulübü ile oynayacaktı. Ancak iki takımın da karşılıklı anlaşması sonucu akşam 17.00’de başlaması gereken maç iptal oldu.