Kocaelispor’un istediği Erkan Zengin Adana Demir’den resmen ayrıldı!

Erkan, Adana Demirspor'dan yıllık 5 milyon TL civarında ücret kazanıyordu. İsveç’te bulunan futbolcu yeni sezon öncesi yapılan kampa da katılmamıştı. Ümit Özat’ın Erkan ile ilgili olarak “Onun dilinden anlarım, oynamasını isterim ancak yönetimimiz Erkan’a hiç sıcak bakmadığı için takımda kalmadı” dediği öğrenildi.

SON RAKAM 3.5 MİLYONDU

Erkan Zengin ile Kocaelispor başta olmak üzere çok sayıda takım ilgileniyor. Erkan alacağı ücret ile ilgili olarak yıllık 3.5 milyon liraya kadar inmişti. Erkan defteri Kocaelispor için tam olarak kapanmasa da futbolcunun yüksek maliyeti Yeşil Siyahlı kulübü hayli düşündürüyor.Deneyimli futbolcuKocaelispor’un en ciddi rakipleri arasında gösterilen Manisa Futbol Kulübü tarafından da transfer edilmek isteniyor.

OLCAY ŞAHAN’IN ADI DA GEÇTİ

Manisa Erkan için kesenin ağzını açtı ve yıllık 2 milyona kadar çıktı. Bu arada Kocaelispor ile A Milli Futbol Takımı’nın da formasını giyen başarılı futbolcu Olcay Şahan’ınmenajerler aracılığı ile bağlantı kurulduğu, ancak Olcay’ın 2. Lig’de oynamak istememesinden ötürü görüşmelerin sona erdiği belirtildi.