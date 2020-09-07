Kaleci İsmet Yumakoğulları ile iki yıllık anlaşma yapıldı

Kocaelispor geride bıraktığımız sezon Erokspor’da oynayan İsmet Yumakoğulları ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. İsmet bir süredir Yeşil Siyahlı kulüp ile antrenmanlara çıkıyordu. İstanbul temsilcisi Erokspor arasındaki bonservis sorununu çözen İsmet resmen Kocaelisporlu oldu.