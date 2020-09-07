Beş ilde 9 kaymakam ve 1 vali yardımcısı görevden alındı!

Şanlıurfa'nın Akçakale ile merkez Karaköprü ilçe kaymakamları, Batman'ın Sason ve Beşiri kaymakamları, Erzurum'un Narman, Uzundere ve Hınıs ilçe kaymakamları, Tunceli'nin Mazgirt kaymakamı ile Erzincan'ın Çayırlı kaymakamı FETÖ soruşturması nedeniyle görevden alındı. Yine Tunceli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir vali yardımcısı görevden alındı.
ŞANLIURFA'DA 2 KAYMAKAM
Şanlıurfa Akçakale Kaymakamı Hamza Özer ile merkez Karaköprü İlçe Kaymakamı Ufuk Akıl'ın açığa alındığı öğrenildi. Daha önce Şanlıurfa Vali Yardımcısı olarak görev yapan Ufuk Akıl, 07/08/2019 tarih ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karaköprü ilçe kaymakamı olarak atanırken, Karaman'ın Başyayla ilçe kaymakamı olarak görev yapan Hamza Özer ise 2017 yılında Akçakale Kaymakamı olarak atanmıştı.
BATMAN'DA 2 KAYMAKAM
Batman'ın Sason ve Beşiri kaymakamları terör örgütü FETÖ soruşturması nedeniyle görevden alındı. Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ile Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı, haklarında başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındı. Özadalı'nın Sason Kaymakamlığı'na 10 Eylül 2018'de, Aşçı'nın ise Beşiri Kaymakamlığı'na 7 Ağustos 2019'da göreve başladıkları bildirildi.
ERZURUM'DA DA 3 KAYMAKAM
Erzurum'un Narman, Uzundere ve Hınıs ilçe kaymakamları FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındı. Devam eden soruşturma kapsamında görevden alınan kaymakamların sayısının artabileceği tahmin ediliyor.
TUNCELİ'DE VALİ YARDIMCISI VE KAYMAKAM
Tunceli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Tunceli'de de görevden iki isim alındı. Görevden alınanların Vali Yardımcısı A.Z. ile Mazgirt Kaymakamı M.T. olduğu öğrenildi.
ERZİNCAN'DA DA KAYMAKAM
Erzincan'ın Çayırlı ilçe Kaymakamı Ömer Büyükergene, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.