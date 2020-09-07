Beş ilde 9 kaymakam ve 1 vali yardımcısı görevden alındı!

Şanlıurfa'nın Akçakale ile merkez Karaköprü ilçe kaymakamları, Batman'ın Sason ve Beşiri kaymakamları, Erzurum'un Narman, Uzundere ve Hınıs ilçe kaymakamları, Tunceli'nin Mazgirt kaymakamı ile Erzincan'ın Çayırlı kaymakamı FETÖ soruşturması nedeniyle görevden alındı. Yine Tunceli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir vali yardımcısı görevden alındı.

ŞANLIURFA'DA 2 KAYMAKAM

Şanlıurfa Akçakale Kaymakamı Hamza Özer ile merkez Karaköprü İlçe Kaymakamı Ufuk Akıl'ın açığa alındığı öğrenildi. Daha önce Şanlıurfa Vali Yardımcısı olarak görev yapan Ufuk Akıl, 07/08/2019 tarih ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karaköprü ilçe kaymakamı olarak atanırken, Karaman'ın Başyayla ilçe kaymakamı olarak görev yapan Hamza Özer ise 2017 yılında Akçakale Kaymakamı olarak atanmıştı.

BATMAN'DA 2 KAYMAKAM

Batman'ın Sason ve Beşiri kaymakamları terör örgütü FETÖ soruşturması nedeniyle görevden alındı. Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ile Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı, haklarında başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındı. Özadalı'nın Sason Kaymakamlığı'na 10 Eylül 2018'de, Aşçı'nın ise Beşiri Kaymakamlığı'na 7 Ağustos 2019'da göreve başladıkları bildirildi.

ERZURUM'DA DA 3 KAYMAKAM

Erzurum'un Narman, Uzundere ve Hınıs ilçe kaymakamları FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındı. Devam eden soruşturma kapsamında görevden alınan kaymakamların sayısının artabileceği tahmin ediliyor.

TUNCELİ'DE VALİ YARDIMCISI VE KAYMAKAM

Tunceli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Tunceli'de de görevden iki isim alındı. Görevden alınanların Vali Yardımcısı A.Z. ile Mazgirt Kaymakamı M.T. olduğu öğrenildi.

ERZİNCAN'DA DA KAYMAKAM

Erzincan'ın Çayırlı ilçe Kaymakamı Ömer Büyükergene, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldı.