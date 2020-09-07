Büyükakın’dan öğrencilere ücretsiz internet müjdesi

Korona virüs salgını döneminde eğitimlerin büyük bir kısmı uzaktan yapılmakta. Halk sağlığını korumak amaçlı yapılan bu uygulama Türkiye genelinde olduğu gibi Kocaeli’de de uygulanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doç. Dr. Tahir Büyükakın resmi sosyal medya hesabından verdiği müjde ile Kocaeli’de uzaktan eğitim alan, il ve ilçe sosyal yardımlaşma vakıfları ile Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal yardım sunduğu 27 bin aileye ücretsiz internet hizmeti sağlanacak.

27 BİN AİLEYE UZAKTAN EĞİTİM İÇİN ÜCRETSİZ İNTERNET

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, virüs ile mücadele kapsamında kent genelinde verdiği desteklerine bir yenisini daha ekledi. Başkan Büyükakın, sosyal medya hesabından verdiği mesajla sosyal yardım alan ailelerimize 2020-2021 eğitim-öğretim yılı süresince internet erişimi sağlanacağı müjdesini verdi. Büyükşehir Belediyesi ile il ve ilçe sosyal yardımlaşma vakıflarından sosyal yardım alan ve uzaktan eğitimden yararlanan 27 bin aile Başkan Büyüakın’ın verdiği müjde ile eğitimlerini ücretsiz bir şekilde tamamlayabilecek.