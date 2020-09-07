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07 Eyl 2020 - 21:17- Gündem G: 07 Eyl 2020 - 21:20

Vaka sayısı en çok artan ili açıkladı

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin günlük corona virüsü tablosunu açıkladı.
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Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosu açıklandı. Son 24 saatte yapılan 103 bin 925 testle birlikte toplam test sayısı 7 milyon 883 bin 464 oldu.Bugün bin 703 vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 281 bin 509’a çıktı. 57 kişinin daha yaşamını  yitirmesiyle can kaybı 6 bin 730’a yükseldi. Verilere göre iyileşen hasta sayısı bin 47 artarak 252 bin 152 kişi oldu. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 7.6, ağır hasta sayısı da bin 118 oldu.

“GÜNLÜK EN ÇOK HASTA GÖRÜLEN İL ANKARA”

Günlük corona virüsü verilerini değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük en çok hasta görülen şehrin Ankara olduğunu duyurdu.

Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilin olmadığını söyleyen Bakan Koca, ağır hasta sayısının ise halen yükselmeye devam ettiğinin altını çizdi.

Vatandaşlara coronaya karşı tedbir çağrısı da yapan Koca, “Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak” dedi.

DÜN BİN 578 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Sağlık Bakanlığı’nın 6 Eylül verilerine göre bin 578 vaka tespit edilmiş, 53 kişi hayatını kaybetmiş ve bin 13 hasta iyileşmişti.

07 Eyl 2020 - 21:17 - Gündem

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