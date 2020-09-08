İş makinesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre Başiskele Kullar Yaylacık Mahallesi Karamürsel Caddesinde bulunan bir iş yerinde çalışan kepçe operatörü Ali K. aynı iş yerinde çalışan Şaban Bayer (49) isimli iş arkadaşını fark etmeyerek kepçe ile üzerinden geçti. Bayer'in ağır yaralandığını gören diğer çalışanlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Bayer'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan inceleme işlemlerinin ardından Bayer'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayın ardından kepçe operatörü Ali K. polis ekiplerince gözaltına alınarak Basiskele polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.