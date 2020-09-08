Emre Can Coşkun’a teşekkür edildi

Kocaelispor’un yaklaşık 2 hafta önce anlaştığı Emre Can Coşkun ile yollar ayrıldı. Son olarak Zonguldak Kömürspor’da oynayan genç stopere teşekkür edildi. Kocaelispor’da Kemal Can Aydemir, Haşim Arda Sarman, Numan Çüruksu ve Taha Batuhan Yayıkçıstoper olarak forma giyiyor.