Kimler gidecek?

20 Eylül’de Sarıyer’i ile sezonun ilk maçında ağırlayacak olan Kocaelispor’un kadrosunda an itibari ile 28 futbolcu bulunuyor. Statüye göre kadronun 25’e düşmesi lazım. İki sağlam transfer için çalışmalarını sürdüren Yeşil Siyahlıların 30 kişi olabileceği düşünüldüğünde 5 futbolcuya teşekkür edilmesi gerekiyor. Olası 5 futbolcunun kim olacağı merak konusu oldu. 10 Eylül’de Kartepe kampı sona erecek olan Yeşil Siyahlılar 12 Eylül’de Yalovaspor ile lig öncesi son hazırlık maçını oynayacak ve lig heyecanına sayılı günler kalacak.
KOCAELİSPOR’UN AN İTİBARİ İLE TAKIM KADROSU
1. Bayram Olgun – Kaleci
2. İsmet Yumakoğulları – Kaleci
3. Doğukan Kaya – Kaleci
4. Onur Alp Sarman – Kaleci
5. Bahri Can Avcı – Sağ Bek
6. Semih Karadeniz – Sağ Bek
7. Yiğit Canguru – Sağ Bek - Sağ Kanat
8. Erdinç Karakaş – Sol Bek
9. Gökhan Meral – Sol Bek - Sol Kanat
10. Taha Batuhan Yayıkçı - Stoper
11. Numan Çüruksu – Stoper
12. Kemal Can Aydemir – Stoper
13. Haşim Arda Sarman – Stoper
14. Onur Öztonga – Stoper – Ön Libero
15. Eren Türkkal – Sağ Bek – Sağ Stoper – Ön Libero
16. Mesut Özdemir – Ön Libero
17. Yusuf Emre Baran – Orta Saha –Kanat Forvet
18. Yıldıray Berber – Ön Libero – Merkez Orta Saha
19. Talha Mayhoş – Merkez Orta Saha – Forvet Arkası
20. Serdar Ümit Deniz – Merkez Orta Saha
21. Yiğitali Bayrak – Forvet Arkası – Merkez Orta Saha
22. Hakan Demirci – Kanat Forvet
23. Dilaver Güçlü – Kanat Forvet – Forvet Arkası
24. Cerem Talha Dinçer - Kanat Forvet – Forvet Arkası
25. Mervan Yusuf Yiğit - Kanat Forvet – Santrafor
26. Batuhan Er – Santrafor
27. Yaser Hacımustafaoğlu – Santrafor
28. Doğan Karakuş - Santrafor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.