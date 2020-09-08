Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
08 Eyl 2020 - 11:59- Spor G: 08 Eyl 2020 - 12:01

Kimler gidecek?

20 Eylül’de Sarıyer’i ile sezonun ilk maçında ağırlayacak olan Kocaelispor’un kadrosunda an itibari ile 28 futbolcu bulunuyor.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask

20 Eylül’de Sarıyer’i ile sezonun ilk maçında ağırlayacak olan Kocaelispor’un kadrosunda an itibari ile 28 futbolcu bulunuyor. Statüye göre kadronun 25’e düşmesi lazım. İki sağlam transfer için çalışmalarını sürdüren Yeşil Siyahlıların 30 kişi olabileceği düşünüldüğünde 5 futbolcuya teşekkür edilmesi gerekiyor. Olası 5 futbolcunun kim olacağı merak konusu oldu. 10 Eylül’de Kartepe kampı sona erecek olan Yeşil Siyahlılar 12 Eylül’de Yalovaspor ile lig öncesi son hazırlık maçını oynayacak ve lig heyecanına sayılı günler kalacak.

KOCAELİSPOR’UN AN İTİBARİ İLE TAKIM KADROSU

1.      Bayram Olgun – Kaleci

2.      İsmet Yumakoğulları – Kaleci

3.      Doğukan Kaya – Kaleci

4.      Onur Alp Sarman – Kaleci

5.      Bahri Can Avcı – Sağ Bek

6.      Semih Karadeniz – Sağ Bek

7.      Yiğit Canguru – Sağ Bek - Sağ Kanat

8.      Erdinç Karakaş – Sol Bek

9.      Gökhan Meral – Sol Bek - Sol Kanat

10.  Taha Batuhan Yayıkçı - Stoper

11.  Numan Çüruksu – Stoper

12.  Kemal Can Aydemir – Stoper

13.  Haşim Arda Sarman – Stoper

14.  Onur Öztonga – Stoper – Ön Libero

15.  Eren Türkkal – Sağ Bek – Sağ Stoper – Ön Libero

16.  Mesut Özdemir – Ön Libero

17.  Yusuf Emre Baran – Orta Saha –Kanat Forvet

18.  Yıldıray Berber – Ön Libero – Merkez Orta Saha

19.  Talha Mayhoş – Merkez Orta Saha – Forvet Arkası

20.  Serdar Ümit Deniz – Merkez Orta Saha

21.  Yiğitali Bayrak – Forvet Arkası – Merkez Orta Saha

22.  Hakan Demirci – Kanat Forvet

23.  Dilaver Güçlü – Kanat Forvet – Forvet Arkası

24.  Cerem Talha Dinçer - Kanat Forvet – Forvet Arkası

25.  Mervan Yusuf Yiğit - Kanat Forvet – Santrafor

26.  Batuhan Er – Santrafor

27.  Yaser Hacımustafaoğlu – Santrafor

28.  Doğan Karakuş - Santrafor

 

 

 

08 Eyl 2020 - 11:59 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Emre Can Coşkun’a teşekkür edildi mask
Emre Can Coşkun’a teşekkür edildi
Bugünkü rakip: Çatalcaspor mask
Bugünkü rakip: Çatalcaspor
Kaleci İsmet Yumakoğulları ile iki yıllık anlaşma yapıldı mask
Kaleci İsmet Yumakoğulları ile iki yıllık anlaşma yapıldı
Kocaelispor’un istediği Erkan Zengin Adana Demir’den resmen ayrıldı! mask
Kocaelispor’un istediği Erkan Zengin Adana Demir’den resmen ayrıldı!
Belediye Derincespor'un maçı iptal mask
Belediye Derincespor'un maçı iptal
Başkan Üzülmez'den , Prometeon  Türkiye Fabrikasına destek teşekkürü mask
Başkan Üzülmez'den , Prometeon  Türkiye Fabrikasına destek teşekkürü
Anket AKP'li vekil Yaman'ın oğlunun düğünü için, soruşturma açılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 5 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 5 ilçesi elektriksiz kalacak
Cami müezzini eşini boğarak öldürdü! mask
Cami müezzini eşini boğarak öldürdü!
Meteoroloji uyardı: O saatlere dikkat... mask
Meteoroloji uyardı: O saatlere dikkat...
Kocaeli'nin 6 ilçesi elektriksiz kalacak! mask
Kocaeli'nin 6 ilçesi elektriksiz kalacak!
AKP'li vekil yasak dinlemedi! 1500 kişilik düğün yaptı mask
AKP'li vekil yasak dinlemedi! 1500 kişilik düğün yaptı
AKP'li Yaman: Yemek yedirmedi derler mask
AKP'li Yaman: Yemek yedirmedi derler

GALERİ

Özel Bilgi Köprüsü, YKS’de “Altın öğrencilerini” ödüllendirdi mask
Özel Bilgi Köprüsü, YKS’de “Altın öğrencilerini” ödüllendirdi
 1 dakika ile sınavı kaçırdı, içeri girebilmek için dakikalarca dil döktü mask
 1 dakika ile sınavı kaçırdı, içeri girebilmek için dakikalarca dil döktü
Fiyatların düşmesiyle vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti mask
Fiyatların düşmesiyle vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti
İzmit'te zincirleme kaza! 28 araç birbirine girdi mask
İzmit'te zincirleme kaza! 28 araç birbirine girdi
Tarihi surların yanı başında inşaat kazısı ekipleri harekete geçirdi mask
Tarihi surların yanı başında inşaat kazısı ekipleri harekete geçirdi
11 aracın karıştığı zincirleme kaza güvenlik kameralarına yansıdı mask
11 aracın karıştığı zincirleme kaza güvenlik kameralarına yansıdı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL