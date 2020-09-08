Kimler gidecek?

20 Eylül’de Sarıyer’i ile sezonun ilk maçında ağırlayacak olan Kocaelispor’un kadrosunda an itibari ile 28 futbolcu bulunuyor. Statüye göre kadronun 25’e düşmesi lazım. İki sağlam transfer için çalışmalarını sürdüren Yeşil Siyahlıların 30 kişi olabileceği düşünüldüğünde 5 futbolcuya teşekkür edilmesi gerekiyor. Olası 5 futbolcunun kim olacağı merak konusu oldu. 10 Eylül’de Kartepe kampı sona erecek olan Yeşil Siyahlılar 12 Eylül’de Yalovaspor ile lig öncesi son hazırlık maçını oynayacak ve lig heyecanına sayılı günler kalacak.

KOCAELİSPOR’UN AN İTİBARİ İLE TAKIM KADROSU

1. Bayram Olgun – Kaleci

2. İsmet Yumakoğulları – Kaleci

3. Doğukan Kaya – Kaleci

4. Onur Alp Sarman – Kaleci

5. Bahri Can Avcı – Sağ Bek

6. Semih Karadeniz – Sağ Bek

7. Yiğit Canguru – Sağ Bek - Sağ Kanat

8. Erdinç Karakaş – Sol Bek

9. Gökhan Meral – Sol Bek - Sol Kanat

10. Taha Batuhan Yayıkçı - Stoper

11. Numan Çüruksu – Stoper

12. Kemal Can Aydemir – Stoper

13. Haşim Arda Sarman – Stoper

14. Onur Öztonga – Stoper – Ön Libero

15. Eren Türkkal – Sağ Bek – Sağ Stoper – Ön Libero

16. Mesut Özdemir – Ön Libero

17. Yusuf Emre Baran – Orta Saha –Kanat Forvet

18. Yıldıray Berber – Ön Libero – Merkez Orta Saha

19. Talha Mayhoş – Merkez Orta Saha – Forvet Arkası

20. Serdar Ümit Deniz – Merkez Orta Saha

21. Yiğitali Bayrak – Forvet Arkası – Merkez Orta Saha

22. Hakan Demirci – Kanat Forvet

23. Dilaver Güçlü – Kanat Forvet – Forvet Arkası

24. Cerem Talha Dinçer - Kanat Forvet – Forvet Arkası

25. Mervan Yusuf Yiğit - Kanat Forvet – Santrafor

26. Batuhan Er – Santrafor

27. Yaser Hacımustafaoğlu – Santrafor

28. Doğan Karakuş - Santrafor