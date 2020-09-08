MHK, Orhan Günen’den vazgeçmiyor

Sabri Çelik ve Zekeriya Alp’in Kocaeli İl Hakem Kurul Başkanı olması ile ilgili Orhan Günen’den yana karar vermesinin ardından çiçeği burnunda MHK Başkanı Serdar Tatlı da Orhan Günen’den vazgeçmedi. Yahya Kaptan’da yer alanEdebali Ortaokulu’nun da müdürü olan Günen’in ekibinde değişikliklerin yaşandığı görüldü.

TAŞKIN GÖZLEMCİ, YAMAN HAKEM ATAMA SORUMLUSU OLUYOR

İHK yönetiminde yer alan Ahmet Tosun’un başkanvekilliği, Daimi Taşkın’ın gözlemci atama sorumluluğu, bir dönem ilimizde hakemlik yapan ve Erzurum’da çalıştıktan sonra tekrar Kocaeli’ye dönen Kerem Yaman’ın hakem atama sorumluluğu, aynı zamanda basketbol antrenörlüğü de yapan Deniz Enç’in antrenman sorumluluğu, Mesut Türk’ün ise antrenman sorumlu yardımcılığı görevine getirilmesi bekleniyor.

YENİ KOCAELİ İL HAKEM KURULU

Orhan Günen - Başkan

Ahmet Tosun - Başkanvekili

Daimi Taşkın – Gözlem Atama Sorumlusu

Kerem Yaman – Hakem Atama Sorumlusu

Deniz Enç – Antrenman Sorumlusu

Mesut Türk - Antrenman Sorumlu Yardımcısı

Not: Yukarıdaki şekilde görevlendirmelerin yapılması bekleniyor.