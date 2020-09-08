MHK, Orhan Günen’den vazgeçmiyor

Sabri Çelik ve Zekeriya Alp’in Kocaeli İl Hakem Kurul Başkanı olması ile ilgili Orhan Günen’den yana karar vermesinin ardından çiçeği burnunda MHK Başkanı Serdar Tatlı da Orhan Günen’den vazgeçmedi. Yahya Kaptan’da yer alanEdebali Ortaokulu’nun da müdürü olan Günen’in ekibinde değişikliklerin yaşandığı görüldü.
TAŞKIN GÖZLEMCİ, YAMAN HAKEM ATAMA SORUMLUSU OLUYOR
İHK yönetiminde yer alan Ahmet Tosun’un başkanvekilliği, Daimi Taşkın’ın gözlemci atama sorumluluğu, bir dönem ilimizde hakemlik yapan ve Erzurum’da çalıştıktan sonra tekrar Kocaeli’ye dönen Kerem Yaman’ın hakem atama sorumluluğu, aynı zamanda basketbol antrenörlüğü de yapan Deniz Enç’in antrenman sorumluluğu, Mesut Türk’ün ise antrenman sorumlu yardımcılığı görevine getirilmesi bekleniyor.
YENİ KOCAELİ İL HAKEM KURULU
Orhan Günen - Başkan
Ahmet Tosun - Başkanvekili
Daimi Taşkın – Gözlem Atama Sorumlusu
Kerem Yaman – Hakem Atama Sorumlusu
Deniz Enç – Antrenman Sorumlusu
Mesut Türk - Antrenman Sorumlu Yardımcısı
Not: Yukarıdaki şekilde görevlendirmelerin yapılması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.