Erzincan’ın İzmitli “UĞUR”ları imzaladı

Kocaelispor’un eski futbolcularından sağ bek Uğur Daşdemir ile pandemi sezonunda şampiyonluk yaşayan Uğurcan Bekçi, Kocaelispor’un rakiplerinden 24 Erzincan ile sözleşme imzaladı. Geride bıraktığımız sezon İnegölspor’da forma giyen Uğur Daşdemir ile Erzincan ile 3 yıllık daha yeni anlaşma yapan Uğurcan Bekçi, Doğu temsilcisinde başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirttiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.