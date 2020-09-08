Erzincan’ın İzmitli “UĞUR”ları imzaladı

Kocaelispor’un eski futbolcularından sağ bek Uğur Daşdemir ile pandemi sezonunda şampiyonluk yaşayan Uğurcan Bekçi, Kocaelispor’un rakiplerinden 24 Erzincan ile sözleşme imzaladı. Geride bıraktığımız sezon İnegölspor’da forma giyen Uğur Daşdemir ile Erzincan ile 3 yıllık daha yeni anlaşma yapan Uğurcan Bekçi, Doğu temsilcisinde başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirttiler.