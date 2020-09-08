Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
08 Eyl 2020 - 12:02- Spor G: 08 Eyl 2020 - 12:03

Erzincan’ın İzmitli “UĞUR”ları imzaladı

Kocaelispor’un eski futbolcularından sağ bek Uğur Daşdemir ile pandemi sezonunda şampiyonluk yaşayan Uğurcan Bekçi, Kocaelispor’un rakiplerinden 24 Erzincan ile sözleşme imzaladı.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaelispor’un eski futbolcularından sağ bek Uğur Daşdemir ile pandemi sezonunda şampiyonluk yaşayan Uğurcan Bekçi, Kocaelispor’un rakiplerinden 24 Erzincan ile sözleşme imzaladı. Geride bıraktığımız sezon İnegölspor’da forma giyen Uğur Daşdemir ile Erzincan ile 3 yıllık daha yeni anlaşma yapan Uğurcan Bekçi, Doğu temsilcisinde başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirttiler.

 

08 Eyl 2020 - 12:02 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kimler gidecek? mask
Kimler gidecek?
Emre Can Coşkun’a teşekkür edildi mask
Emre Can Coşkun’a teşekkür edildi
Bugünkü rakip: Çatalcaspor mask
Bugünkü rakip: Çatalcaspor
Kaleci İsmet Yumakoğulları ile iki yıllık anlaşma yapıldı mask
Kaleci İsmet Yumakoğulları ile iki yıllık anlaşma yapıldı
Kocaelispor’un istediği Erkan Zengin Adana Demir’den resmen ayrıldı! mask
Kocaelispor’un istediği Erkan Zengin Adana Demir’den resmen ayrıldı!
Belediye Derincespor'un maçı iptal mask
Belediye Derincespor'un maçı iptal
Anket AKP'li vekil Yaman'ın oğlunun düğünü için, soruşturma açılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 5 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 5 ilçesi elektriksiz kalacak
Cami müezzini eşini boğarak öldürdü! mask
Cami müezzini eşini boğarak öldürdü!
Meteoroloji uyardı: O saatlere dikkat... mask
Meteoroloji uyardı: O saatlere dikkat...
Kocaeli'nin 6 ilçesi elektriksiz kalacak! mask
Kocaeli'nin 6 ilçesi elektriksiz kalacak!
AKP'li vekil yasak dinlemedi! 1500 kişilik düğün yaptı mask
AKP'li vekil yasak dinlemedi! 1500 kişilik düğün yaptı
AKP'li Yaman: Yemek yedirmedi derler mask
AKP'li Yaman: Yemek yedirmedi derler

GALERİ

Özel Bilgi Köprüsü, YKS’de “Altın öğrencilerini” ödüllendirdi mask
Özel Bilgi Köprüsü, YKS’de “Altın öğrencilerini” ödüllendirdi
 1 dakika ile sınavı kaçırdı, içeri girebilmek için dakikalarca dil döktü mask
 1 dakika ile sınavı kaçırdı, içeri girebilmek için dakikalarca dil döktü
Fiyatların düşmesiyle vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti mask
Fiyatların düşmesiyle vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti
İzmit'te zincirleme kaza! 28 araç birbirine girdi mask
İzmit'te zincirleme kaza! 28 araç birbirine girdi
Tarihi surların yanı başında inşaat kazısı ekipleri harekete geçirdi mask
Tarihi surların yanı başında inşaat kazısı ekipleri harekete geçirdi
11 aracın karıştığı zincirleme kaza güvenlik kameralarına yansıdı mask
11 aracın karıştığı zincirleme kaza güvenlik kameralarına yansıdı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL