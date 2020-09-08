Mahalleli istedi Büyükşehir yapıyor

Kocaeli her yıl 50 bine yaklaşan nüfus artış hızı ile Türkiye’nin büyüyen kentlerinin başında geliyor. Nüfus artış hızıyla beraber yeni konut alanları oluşturulurken bu alanların alt ve üstyapı ihtiyaçları ortaya çıkıyor. Derince’ye bağlı Yenikent Mahallesi’nde yapılan toplu konut alanları yeni yaşam alanı olarak öne çıkan yerlerden. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda yeni yapılan sitelerin ulaşım imkanını karşılamak amacıyla Araptepe’de yol çalışmasına başladı. Ekipler, Başkan Tahir Büyükakın’ın talimatı doğrultusunda vatandaşın mağdur olmaması için projeleri kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.
450 METRE UZUNLUĞUNDA
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ulaşımın rahat ve konforlu gerçekleştirilmesi için projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Kent genelinde sürdürülebilir ulaşım hedefleyen Büyükşehir, Yenikent Mahallesi Araptepe Caddesi’ndeki çalışmalara start verdi. Yeni konut alanlarının ihtiyacını gidermek için yapılan çalışmayla Derince merkeze bağlanan Mehmet Akif Caddesi’ne ulaşım daha kolay sağlanacak. Mevcut toprak yolun genişletilmesiyle 7 metre ve 450 metre uzunluğunda asfalt yol tamamlanmış olacak.
KISA SÜREDE BİTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR
Mahalle sakinlerinin Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’ni araması ve taleplerini bildirmesiyle Büyükşehir yetkilileri çalışma programı hazırladı. Gelen talepleri değerlendiren Büyükşehir, ulaşımın sağlanabilmesi için Araptepe’de ivedi bir çalışmanın yapılması gerektiğine karar verdi. Mahalle sakinlerinin beklentisini karşılamak için çalışmalara başlayan Büyükşehir, kısa sürede başlatılan projeyi bitirmeyi hedefliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hakan - Nezaman mahalle oldu arapçeşme derince merkezde deniz mah 15 senedir sorunlarının çözülmesini bekliyor keşke yunan galip gelseydi mahallemizin sorunlarını çözerdi
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.