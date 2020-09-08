Plajlardaki denetimler devam ediyor

Vatandaşların huzuru, kamu düzeninin devamı için görevini aralıksız sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, deniz sezonunun son zamanlarının yaşandığı günlerde de plajlardaki denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor. Zabıta ve güvenlik ekipleri, mavi bayraklı plajlarda denize girmek için gelen vatandaşları, anonslar ile çadır yasağına, maske kullanımı ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor.
UYARI VE DENETİMLER
Deniz sezonunun son dönemleri olmasına rağmen vatandaşlar aileleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin il genelindeki mavi bayraklı plajlarına gidiyor. Plajlardaki sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımına uyulması da büyük önem taşıyor. Toplum sağlığını dikkate alan Büyükşehir zabıta ve güvenlik ekipleri, mavi bayraklı plajlarda sürekli olarak anons yaparak vatandaşların maske kullanmaları ve sosyal mesafelerini korumaları yönünde uyarıyor.
MAVİ BAYRAKLI PLAJLARDA ÇADIRA İZİN VERİLMİYOR
Mavi bayraklı plajlarda çadır kurulmaması da uyulması gereken kurallardan birisi olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, mavi bayraklı plajlardaki denetimlerinde, kurulan çadırların kaldırılmasını da sağlıyor. Büyükşehir Zabıta ekipleri ayrıca mangal ve ateş yakmanın yasak olduğu yeşil alanlarda da denetimler gerçekleştiriyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.