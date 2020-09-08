Böcek istilasına karşı Büyükşehir’den topyekün önlem

Kocaeli'de bulunan 3 ilçeyi böcekler istila ederken kendi imkânları ile ilaçlama yaparak önlem almaya çalışan vatandaşlar başarılı olamayınca yetkililerden yardım istedi. Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 20 vektörle mücadele ekibini bitki zararlısı olan meşe dantel böceği istilası yaşanan ilçelere yönlendirdi. Ekipler mahallelerde ilaçlama çalışması yapmaya başladı. İlaçlama 3 gün boyunca sürecek.

20 EKİP MEŞE DANTEL BÖCEĞİ İLE MÜCADELE EDİYOR

Meşe dantel böceği bitki zararlısı olan bu tür bir anda ilçelerimizde görülmeye başladı. Vektör özelliği göstermeyen hastalık bulaştırmayan ve kan emme özelliği olmayan bu tür dokunduğun yerlerde kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlara sebep oluyor. Vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak amacı ile Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, hızlı bir şekilde reaksiyon vererek talep gelen ilçelerin sokaklarında önce teknik ekipleriyle inceleme yaptı. Canlının türü ve yayılımı tespit edildikten sonra, yapılan plan ile 20 vektör mücadelesi ekibi ile sahada meşe dantel böceği ile mücadele gerçekleştirildi. Gece geç saatlere kadar süren uygulamalar ile vatandaşların talepleri karşılanmaya çalışıldı.

VEKTÖRLE MÜCADELE EKİPLERİ İLAÇLAMA İÇİN SAHADA

Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de 20 vektörle mücadele ekibini böcek istilası yaşanan ilçelere yönlendirdi. Ekipler mahallelerde ilaçlama çalışması yapmaya başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri 7-8-9 Eylül tarihlerinde Gebze, Darıca, Çayırova ilçelerinde bitki zararlısı olan minik dantel böceğinin yaşattığı rahatsızlığın önüne geçmek için 20 ekiple hizmet veriyor.