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08 Eyl 2020 - 12:05- Asayiş G: 08 Eyl 2020 - 12:07

Kural ihlali yapan 94 kişiye para cezası  

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yapılan kontrollerde kural ihlalleri yapan 94 kişiye idari para cezası uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 33 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 7 Eylül günü yapılan kontrollerde bin 18 iş yeri denetlenirken 17 bin 874 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 10 şahsa, sosyal mesafe kuralına uymayan 6 şahsa ve maske takmadığı için 78 şahsa olmak üzere toplam 94 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 33 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

08 Eyl 2020 - 12:05 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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