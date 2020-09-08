Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 7 Eylül günü yapılan kontrollerde bin 18 iş yeri denetlenirken 17 bin 874 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 10 şahsa, sosyal mesafe kuralına uymayan 6 şahsa ve maske takmadığı için 78 şahsa olmak üzere toplam 94 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 33 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.