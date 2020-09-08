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08 Eyl 2020 - 12:11- Gündem G: 08 Eyl 2020 - 12:14

Tatilden dönenlere izolasyon uyarısı

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, tatilden dönenlerin mümkünse en az 7 gün kendilerini izole etmelerini isteyerek, “Koronavirüs enfeksiyonunda hastalığın kuluçka süresi bazen 2 gün kadar kısa, bazen de 14 gün kadar uzun olabiliyor. Bu nedenle tatilden dönenlere mümkünse 14 gün, değil ise en az 7 gün evde izole olduktan sonra toplum içine çıkmalarını öneriyoruz” dedi.

Demirören Haber Ajansı
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Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney tatilden dönen vatandaşlara kendilerini izole etmeleri gerektiği konusunda uyardı. Tatilden dönenlerin mümkünse en az 7 gün kendilerini izole etmelerini isteyen Ergüney, “Günlük olarak gerçekleştirdiğimiz filyasyon analiz toplantılarında, tatilden dönen kişilerin, aile efradı, arkadaş ve komşularını ziyaret ettiklerini ve maalesef onları enfekte ederek toplu bulaşlara sebep olduklarını görüyoruz. Koronavirüs enfeksiyonunda hastalığın kuluçka süresi bazen 2 gün kadar kısa, bazen de 14 gün kadar uzun olabiliyor. Bu nedenle tatilden dönenlere mümkünse 14 gün, değil ise en az 7 gün evde izole olduktan sonra toplum içine çıkmalarını öneriyoruz" diye konuştu.

Op. Dr. Ergüney tatile giden bir kişinin bu süreçte birçok insanla temas edebildiğini ifade ederek, “Bu nedenle kendilerine ve yakınlarına koronavirüs enfeksiyonu bulaşmış olabilir. Ateş, öksürük, baş, boğaz ve genel vücut ağrısı, koku ve tat alma duyusunda kayıp ve nefes darlığı gibi şikayetler koronavirüsün başlıca belirtileri. Kendilerinde bu belirtilerden bir ya da birkaçını görenler bir an önce en yakın sağlık kuruluşuna başvursunlar" dedi.

Erken teşhisin hem hastaların tedavisi açısından hem de topluma bulaşın önlenmesinde çok önemli olduğunu söyleyen Op. Dr. Ergüney, şöyle konuştu:

"Tatile giden kişiler ve ailelerinin, hastalık belirtisi taşımaması koronavirüs kapmadığı anlamına gelmez. Hastalık belirtileri taşımadan da virüsü kapmış ve başkalarına bulaştırıyor olabilirsiniz. Sizden virüs bulaşabilecek olan aileniz, komşularınız ve arkadaşlarınızın hayatı tehlikeye girebilir. Lütfen sevdiklerinize zarar vermemek ve üzülmemek için 14 gün izolasyon kuralına riayet edelim, günlük yaşamda da sosyal mesafe, maske ve temizlik tedbirlerine hassasiyet gösterelim. Kurallara uyarsak hiç beklemediğimiz üzücü sürprizlerle karşılaşmayız. Hiçbir virüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir.”

08 Eyl 2020 - 12:11 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Vatandaş - Peki belirti taşımayan adamın koranalı olduğunu nasıl anlıyorsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Eylül 12:56

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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