Gölcük zirveden inmiyor

Çift antrenmanla günü tamamlaşan takımın sabah antrenmanında istasyon ve top çalışması yapılırken, akşam antrenmanında gol çalışması uygulandı
SABAH İSTASYON AKŞAM GOL ÇALIŞMASI
Kırmızı Siyahlılar Teknik Direktör Tunahan Akdoğan nezaretinde gerçekleştirilen sabahki antrenmanda koşu ve istasyon çalışmasının ardından topla çalışma gerçekleştirdi. Yaklaşık iki saatlik antrenmanın ardından sabah antrenmanı sona erdi. Akşamki antrenmanda ise koşu çalışmasının ardından istasyon çalışması yapıldı. Antrenmanın sonunda tam saha gruplar halinde gol çalışması yapıldı.
SABAH YÜRÜYÜŞ YAPTILAR
Gölcükspor üç gündür çift antrenman ile temposunu düşürmezken, dün sabah antrenmanı yürüyüş yapılarak geçirildi. Sabah yürüyüşünde hatıra fotoğrafları çekilirken, futbolcuların morallerinin yüksek olması dikkat çekti. Teknik ekip, futbolcularla bol bol sohbet etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.