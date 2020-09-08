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08 Eyl 2020 - 13:49- Spor G: 08 Eyl 2020 - 13:52

Gölcük zirveden inmiyor

Gölcükspor Teknik Direktör Tunahan Akdoğan nezaretinde gerçekleştirilen idmanlar çifte çıktı
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Çift antrenmanla günü tamamlaşan takımın sabah antrenmanında  istasyon ve top çalışması yapılırken, akşam antrenmanında gol çalışması uygulandı

SABAH İSTASYON AKŞAM GOL ÇALIŞMASI

Kırmızı Siyahlılar Teknik Direktör Tunahan Akdoğan nezaretinde gerçekleştirilen sabahki antrenmanda koşu ve istasyon çalışmasının ardından topla çalışma gerçekleştirdi. Yaklaşık iki saatlik antrenmanın ardından sabah antrenmanı sona erdi. Akşamki antrenmanda ise koşu çalışmasının ardından istasyon çalışması yapıldı. Antrenmanın sonunda tam saha gruplar halinde gol  çalışması yapıldı.

SABAH YÜRÜYÜŞ YAPTILAR

Gölcükspor üç gündür çift antrenman ile temposunu düşürmezken, dün sabah antrenmanı yürüyüş yapılarak geçirildi. Sabah yürüyüşünde hatıra fotoğrafları çekilirken, futbolcuların morallerinin yüksek olması dikkat çekti. Teknik ekip, futbolcularla bol bol sohbet etti.

08 Eyl 2020 - 13:49 - Spor

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