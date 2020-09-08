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08 Eyl 2020 - 13:51- Spor G: 08 Eyl 2020 - 13:53

Yavru Körfez kampa girdi

Kocaelispor U-19 Elit takımının 10 günlük kampı başladı. Gençlerin kampı 18 Eylül’de sona erecek.
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Kocaelispor’un geleceği olan gençlerimiz ile ilgili alt yapı çalışmaları Koordinatör Ramiz Soydaş denetiminde devam ediyor. Yarışmacı tüm yaş gruplarında sezon öncesi antrenmanlarına devam eden Yeşil Siyahlılar, Bilim Kurulu’nun amatör ve alt yaşlardaki maçlarla ilgili olarak TFF’ye vereceği tavsiyeyi bekliyor. Ligler oynanacakmış gibi çalışmalarını sürdüren Kocaelispor’dakampa giren U-19 takımı da günde 2 antrenman yapıyor.

MUMCU VE İLGEN

Vinsan Tesisleri’ndeki antrenmanlarda bol bol nefes açan gençler, yemeklerini Seka Park Otel’de, konaklamasını ise Büyükşehir’in misafirevinde yapıyor. Antrenörlüğünü Ali Mumcu’nun, yardımcılığını da Yunus İlgen’in yaptığı U-19 Elit Takımı,Süper Lig takvimi ile birlikte başlayacağı duyurulan yeni sezonu bekliyor. Henüz akademi liglerinin maç planlaması ile ilgili bir netlik söz konusu değil.

08 Eyl 2020 - 13:51 - Spor

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