Yavru Körfez kampa girdi

Kocaelispor’un geleceği olan gençlerimiz ile ilgili alt yapı çalışmaları Koordinatör Ramiz Soydaş denetiminde devam ediyor. Yarışmacı tüm yaş gruplarında sezon öncesi antrenmanlarına devam eden Yeşil Siyahlılar, Bilim Kurulu’nun amatör ve alt yaşlardaki maçlarla ilgili olarak TFF’ye vereceği tavsiyeyi bekliyor. Ligler oynanacakmış gibi çalışmalarını sürdüren Kocaelispor’dakampa giren U-19 takımı da günde 2 antrenman yapıyor.
MUMCU VE İLGEN
Vinsan Tesisleri’ndeki antrenmanlarda bol bol nefes açan gençler, yemeklerini Seka Park Otel’de, konaklamasını ise Büyükşehir’in misafirevinde yapıyor. Antrenörlüğünü Ali Mumcu’nun, yardımcılığını da Yunus İlgen’in yaptığı U-19 Elit Takımı,Süper Lig takvimi ile birlikte başlayacağı duyurulan yeni sezonu bekliyor. Henüz akademi liglerinin maç planlaması ile ilgili bir netlik söz konusu değil.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.