Darıca Gençlerbirliği basketbolu da sevdirecek

Yeni sezonda Bakırköy ekibinin yarışma hakkını satın alan ve Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi’nde mücadele edecek olan Darıca Gençlerbirliği, kadrosunu oluşturmaya başladı. Başantrenör olarak Erdal Erdinç’i takımın başına getiren temsilcimiz, geçtiğimiz sezon Petkim’de forma giyen ve Beşiktaş, OYAK Renault, Trabzonspor, Vestel, TED Ankara Kolejliler, Sakarya Büyükşehir, Bahçeşehir Koleji ve Büyükçekmece’de oynayan 32 yaşındaki Kerem Özkan’ı kadrosuna kattı. Ayrıca Darıca ekibinin Gökhan Karabıyık ve Volkan Aydın ile anlaşmaya varmıştı.