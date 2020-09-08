Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
08 Eyl 2020 - 13:53- Spor G: 08 Eyl 2020 - 13:54

Kocaelispor’da yenikaptan Numan Çürüksu

20 Eylül’de Sarıyer ile sezonun ilk maçına çıkacak olan Kocaelispor’da hareketli günler yaşanıyor.
mask

20 Eylül’de Sarıyer ile sezonun ilk maçına çıkacak olan Kocaelispor’da hareketli günler yaşanıyor. Bir yandan Erkan Zengin ile transfer görüşmeleri devam ederken diğer taraftan da takım içindeki dengeler kurulmaya çalışılıyor. Kısa bir süre önce kaptanlık verilen Berkay Samancı ile yollar ayrılmış yeni kaptanın kim olacağı merak konusu olmuştu. Yeşil Siyahlıların yeni transferlerinden, deneyimli stoper Numan Çürüksu’nun kaptan olmasına karar verildiği öğrenildi.

08 Eyl 2020 - 13:53 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Darıca Gençlerbirliği basketbolu da sevdirecek mask
Darıca Gençlerbirliği basketbolu da sevdirecek
Yavru Körfez kampa girdi mask
Yavru Körfez kampa girdi
Gölcük zirveden inmiyor mask
Gölcük zirveden inmiyor
Böcek istilasına karşı Büyükşehir’den topyekün önlem mask
Böcek istilasına karşı Büyükşehir’den topyekün önlem
Erzincan’ın İzmitli “UĞUR”ları imzaladı mask
Erzincan’ın İzmitli “UĞUR”ları imzaladı
Kimler gidecek? mask
Kimler gidecek?
Anket AKP'li vekil Yaman'ın oğlunun düğünü için, soruşturma açılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 5 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 5 ilçesi elektriksiz kalacak
Cami müezzini eşini boğarak öldürdü! mask
Cami müezzini eşini boğarak öldürdü!
Meteoroloji uyardı: O saatlere dikkat... mask
Meteoroloji uyardı: O saatlere dikkat...
Kocaeli'nin 6 ilçesi elektriksiz kalacak! mask
Kocaeli'nin 6 ilçesi elektriksiz kalacak!
AKP'li vekil yasak dinlemedi! 1500 kişilik düğün yaptı mask
AKP'li vekil yasak dinlemedi! 1500 kişilik düğün yaptı
AKP'li Yaman: Yemek yedirmedi derler mask
AKP'li Yaman: Yemek yedirmedi derler

GALERİ

Gebze- Harem minibüslerine dezenfektan ünite dönemi mask
Gebze- Harem minibüslerine dezenfektan ünite dönemi
D-100’de seyir halindeki minibüs alev alev yandı mask
D-100’de seyir halindeki minibüs alev alev yandı
Özel Bilgi Köprüsü, YKS’de “Altın öğrencilerini” ödüllendirdi mask
Özel Bilgi Köprüsü, YKS’de “Altın öğrencilerini” ödüllendirdi
 1 dakika ile sınavı kaçırdı, içeri girebilmek için dakikalarca dil döktü mask
 1 dakika ile sınavı kaçırdı, içeri girebilmek için dakikalarca dil döktü
Fiyatların düşmesiyle vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti mask
Fiyatların düşmesiyle vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti
İzmit'te zincirleme kaza! 28 araç birbirine girdi mask
İzmit'te zincirleme kaza! 28 araç birbirine girdi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL