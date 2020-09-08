Kocaelispor’da yenikaptan Numan Çürüksu

20 Eylül’de Sarıyer ile sezonun ilk maçına çıkacak olan Kocaelispor’da hareketli günler yaşanıyor. Bir yandan Erkan Zengin ile transfer görüşmeleri devam ederken diğer taraftan da takım içindeki dengeler kurulmaya çalışılıyor. Kısa bir süre önce kaptanlık verilen Berkay Samancı ile yollar ayrılmış yeni kaptanın kim olacağı merak konusu olmuştu. Yeşil Siyahlıların yeni transferlerinden, deneyimli stoper Numan Çürüksu’nun kaptan olmasına karar verildiği öğrenildi.