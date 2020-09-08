“II. Uluslararası Enzim ve Biyoproses Günleri” Kongresi online gerçekleştirildi

Enzim ve Biyoproses endüstrisi alanında ülkemizden ve dünyadan çok sayıda akademisyeni bir araya getirmek suretiyle bu alandaki gelişme ve yeniliklerin birlikte tartışıldığı “II. Uluslararası Enzim ve Biyoproses Günleri – EBDays2020” Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA)’nın desteği ile Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) bünyesinde bulunan Enzim Test ve Danışmanlık Merkezi organizasyonu ile “uluslararası” online bir bilimsel toplantı olarak gerçekleştirildi. Kongreye GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, Kongre Başkanı ve GTÜ Biyomühendislik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Barış Binay, Kongre Genel Sekreteri ve GTÜ Öğretim Elemanı Dr. Aişe Ünlü, kongre bilimsel kurul üyeleri, ETDAM Danışma Kurul Üyeleri, ülkemiz ve dünyadan akademisyenler ve araştırmacılar katıldı. Kongre programında; davetli konuşmacılar, sözel sunumlar, flash sunumlar ve poster sunumları yer aldı.

AÇILIŞ KONUŞMASINI REKTÖR ASLAN GERÇEKLEŞTİRDİ

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, kongrenin açılışında yaptığı konuşmasında kongrenin amacını ve kazanımlarını şöyle değerlendirdi: “Üniversitemiz, günümüz pandemisi dikkate alındığında başta ülkemiz olmak üzere dünyada sanayiden üniversiteye çok sayıda araştırmacının enzim ve Biyoproses alanında son gelişmelerin sunulacağı ve bu konudaki sayısal dataların paylaşacağı bu kongrenin ev sahipliğini yapmaktan gurur duymaktadır.

EBDays 2020 ile önümüzdeki 3 gün boyunca dünyada Biyoteknolojik süreçler alanındaki araştırmacılar ve teknoloji uzmanlarının bir araya gelerek enzim ve Biyoproses alanın son derece çok yönlü bir kongre gerçekleştirmesi beklenmektedir. Kongre süresince konularında söz sahibi olan çok değerli bilim insanları çağrılı konuşmacı olarak hem katılımcılar hem de gerçekleşecek kongre için çok önemli bilimsel katkılar sağlayacaktır. Ayrıca Kongre Bilimsel Komitesi tarafından kabul edilen 30 sözlü, 2 flash ve 15 poster sunumlar ile kongrenin yüksek bir bilimsel standart ile gerçekleşmesini temenni etmekteyim. Bu yıl ikincisi düzenlenen bu kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.”

MARKA TARAFINDAN DESTEKLENİYOR

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, MARKA’nın mali destek programları kapsamında desteklenen Enzim Test ve Danışmanlık Merkezi (ETDAM)’nin hedeflerinden biri olan uluslararası kongre organizasyonun başarılı ve tüm katılımcılar için faydalı olmasını temenni ettiğini belirtti.

KONGRE, İŞ BİRLİKLERİ İÇİN ZEMİN OLUŞTURDU

Kongrede, yoğun bilimsel içeriğinin yanı sıra yurtdışından davetli konuşmacılar ile ülkemizden birçok araştırmacı arasında yurtdışı ile olası iş birlikleri ve karşılıklı bilimsel ziyaretler ve staj imkânları için imkân sağlandı. Ayrıca yine yurtdışından davetli konuşmacıların görev aldıkları üniversiteler ile GTÜ Dış İlişkiler Ofisi üzerinden olası ERASMUS çalışmaları başlatıldı.

Kongrede sunulan sözlü ve poster sunumlar arasından davetli konuşmacıların seçimiyle belirlenen üç katılımcıya sertifikaları verilerek kongre tamamlandı. Gelecek sene düzenlenmesi planlanan kongrenin üçüncüsü için Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi ile görüşmeler yapıldı.