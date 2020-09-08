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08 Eyl 2020 - 14:24- Gündem G: 08 Eyl 2020 - 14:27

4.6'lık deprem panik yarattı!

Malatya ve çevre illerde şiddetli bir deprem hissedildi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu.
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Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD), saat 13.44’de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı. Yerin 15 kilometre derinliğinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen kısa süreli depremde herhangi bir kayıp meydana gelmediği belirtildi.

08 Eyl 2020 - 14:24 - Gündem

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