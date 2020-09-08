Soydabaş: “Huzurdan huzursuz olanlar meclis üyelerini hiçe sayıyor”

AKP İzmit Belediyesi Grup Başkanvekili Mustafa Soydabaş'ın açıklaması şöyle: “İzmit Belediyesi’nde milletimizin teveccühü ile çoğunluğu oluşturan AK Parti Meclis Üyelerimizin tamamı bugün özel bir anket şirketinden şahsi cep telefonlarından aranarak, “İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in talimatı var sizinle anket yapacağız. İş yerinizde mi, kafede mi buluşalım” diye emir verir bir üslupla yanıta zorlanmıştır. Meclis üyesi arkadaşlarımız hayatları boyunca böyle bir yaklaşıma asla muhatap olmadıkları gibi, aziz milletimizin oylarıyla seçilmiş ve milletimizi temsil eden birer meclis üyesi olarak, tıpkı bizim gibi halkımızın oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanının verdiği emirle bu durumla karşı karşıya kalmaktan büyük üzüntü yaşamıştır.

Demokrasiye inanmış, hukukun üstünlüğünü kabul etmiş Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları olarak seçilmiş birinin bir başka seçilmişe bu yaklaşımıyla, milletimizin iradesini hiçe saydığı ve arkadaşlarımızı Meclis Üyesi olarak görmediği açıkça ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda bir Avukat olan İzmit Belediye Başkanının bu yaptığı açıkça Kişisel Verilerin Korunma Kanununa da aykırılık teşkil ettiği ve hukuku hiçe saydığı bilinmelidir. Milletimizin desteğini aldıktan sonra kendini herşeyin üstünde görenler unutmamalı ki, yaptığınız herşeyin hesabını bir gün sandıkta vereceksiniz. Bizler bu bilinçle çalışmalarımıza devam ederken, sizlerin daha 1,5 yıl içinde bu güçle kendinizi kaybettiğinizi görmüş oluyoruz.

Diğer taraftan milletimize hizmet noktasında bizler aynı gemide yol alıyoruz. Belediye çatısı altında siyasi kimliklerimizi bir kenara bırakarak, birlikte

İzmit için çalışıyoruz. Son dönemde çok güzel bir uyum yakalanmışken, Belediye Başkanının biz meclis üyeleriyle yüz yüze görüşmeye tenezzül etmeyip, milletimizin parasıyla tuttuğu anketçilerle bizleri muhatap bırakması her ne kadar huzurdan huzursuzluk duyduğunu gösterse de, bizler sukünetle ve sağduyu ile İzmit’imize en güzel şekilde hizmetimize devam edeğiz. Kendini üstün görmek, tepeden bakmak sorumluluk sahibi, oturduğu koltuğun ağırlığını özümsemiş bir belediye başkanının yapacağı iş değildir. İzmit’e tepeden bakarak, kendisi dışındakileri aşağı görerek, kibir ve husumetle belediyenin yönetilemeyeceğini 1,5 yıl geçmesine rağmen hala anlayamayan İzmit Belediye Başkanını, halkımızın takdirlerine bırakıyoruz.”